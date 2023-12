Rod Stewart, Sebastián Yatra, Sting y Lola Índigo llegan a Starlite por Navidad

¿Quién dijo que los festivales de música son solo para el verano? Starlite no, eso seguro, porque tras ganarse la etiqueta de "mejor festival boutique del mundo" con su Starlite Occident de Marbella, hace su debut en Madrid del 14 al 20 de diciembre con Christmas by Starlite.

Ifema, en concreto el pabellón 12, será el encargado de acoger esta especial edición que, con el mismo ADN del evento marbellí, busca posicionarse como el festival navideño por excelencia de la capital. Líder en la creación de experiencias 360, Christmas by Starlite ofrecerá una gran propuesta de conciertos internacionales, gastronomía, afert parties y tecnología innovadora.

Christmas by Starlite ofrecerá conciertos únicos de artistas internacionales como Rod Stewart, que actuará el jueves 14 de diciembre. El cantante, compositor y músico británico, que no ha dejado de lanzar álbumes y realizar giras mundiales, aterriza de nuevo en España tras su concierto el pasado julio en el Wizink. Su energía en el escenario y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en una leyenda viva de la música que no podía faltar a esta cita tan prometedora.

Cartel de Christmas by Starlite 2023.

Después será el turno de los artistas latinos más relevantes del momento, como Manuel Turizo, que actuará el domingo 17 de diciembre. Tras ganarse el reconocimiento internacional con el éxito de "Una Lady Como Tú" y "La Bachata", el artista colombiano ha consolidado su carrera en la música urbana con un estilo que combina elementos de reguetón y música pop. Otro de los más esperados del festival es Sebastián Yatra, que actuará el miércoles 20 de diciembre en Ifema, y que ha conseguido ser un habitual en las listas de reproducción de artistas más escuchados en España. Además de su éxito en solitario, Yatra ha sido nominado y galardonado en diversos premios de la música, incluyendo los premios Grammy Latinos y ha colaborado con varios artistas destacados de la música latina, como Carlos Vives.

Actuará también la extriunfita Lola Índigo el lunes 18 de diciembre. La artista alicantina, que participó en Operación Triunfo en 2017, ha conseguido hacerse un nombre propio en la industria y convertirse en una de las figuras femeninas más importantes de la música en español. Asimismo, Christmas by Starlite acogerá los shows de artistas veteranos reputados como Ricky Martin, que actuará el sábado 16 de diciembre, y Carlos Rivera, el martes 19 de diciembre.

Una de las sorpresas de esta edición navideña es que tras los conciertos, tendrán lugar las after parties con la compañía de DJs y artistas como DJ Nano y su emblemática fiesta Oro Viejo (jueves 14 de diciembre), Juan Magán y su aclamado electro latino (viernes 15 de diciembre), la leyenda del house Fedde Le Grand (sábado 16 de diciembre) o la Blue Party by Michenlo (miércoles 20 de diciembre).

La magia de la felicidad

El domingo 17 de diciembre, en el marco de Christmas by Starlite en la capital, se llevará a cabo un evento especial llamado "La magia de la felicidad", organizado por la Fundación Starlite y Working For Happiness. Este taller contará con la participación de destacados ponentes, entre ellos, Chris Gardner, el empresario estadounidense que inspiró la película En Busca de la Felicidad, y la superviviente española Irene Villa.



Ambos compartirán sus historias de superación personal, destacando cómo enfocarse en la felicidad impacta nuestras vidas. Además, el taller contará con la presencia de Margarita Álvarez, Fundadora del Instituto de la Felicidad, y Ramón Martínez, médico experto en comportamiento humano. Juntos, ofrecerán un taller inmersivo e interactivo, proporcionando reflexiones y herramientas esenciales para cultivar la felicidad en el año 2024.

Asimismo, el festival ofrecerá una experiencia culinaria en su espacio Gastro VIP, donde se disfrutará de una propuesta gourmet de tres Estrellas Michelin creada exclusivamente por los destacados chefs andaluces Benito Gómez (dos estrellas Michelin) y Juanlu Fernández (una estrella Michelin, dos soles Repsol y nominado entre los 100 Mejores cocineros del mundo). Los asistentes tendrán también la opción de elegir entre diversas paradas gastronómicas, foodtrucks y el restaurante Ánima, una de las cocinas más elogiadas a nivel mundial. A partir de las 19:00h, este despliegue gastronómico se convierte en el maridaje perfecto para complementar la experiencia completa de Christmas by Starlite.

Innovación y tecnología

El festival busca convertirse en una experiencia 360º, en la que la tecnología también tendrá cabida. Pioneros en tecnología y expertos en crear experiencias inmersivas, los conciertos de Christmas by Starlite contarán con un innovador sistema de audio. El festival boutique Starlite Occident (Marbella) fue precursor europeo este verano en el uso de esta tecnología y su testigo lo acaba de tomar a principios de octubre el auditorio más innovador del planeta: la Sphere Immersive del Madison Square Garden de Las Vegas.

La precisión de sonido dirigido a cada persona del público, independientemente de donde se encuentre, les hará que disfruten de la mejor calidad de audio y al mismo volumen, sin ecos ni reflejos. La inmersión sonora permitirá al público sentirse más conectado que nunca con las estrellas.

