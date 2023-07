Israel Fernández: "Al cantar me siento un purasangre, aunque la comparación con Camarón me viene grande"

¿Qué libro tiene entre manos?

La Biblia.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Abandono los libros que me resultan aburridos, que contienen muchas metáforas y me hacen pensar mucho.

¿Con qué personaje cultural le gustaría tomar un café?

Con Lorca. Creo que en esa conversación aprendería muchísimo, cosas que tienen que ver con la sensibilidad y que no existen pero que él conocía o las tenía/sentía. Algo se me pegaría.

¿Y una copa (o dos), ya de noche?

Me gustaría ponerme a gustito con Camarón de la Isla.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

El Romancero gitano.

¿Cómo le gusta leer? ¿Cuáles son sus hábitos de lectura?

Leo cuando me apetece, cuando me viene en gana y me da un poco igual la hora del día. Me gusta y disfruto más de la lectura en papel.

¿Hasta qué punto se puede leer/escuchar 'Pura sangre' como una autobiografía?

En este disco canto mi forma de sentir. Hablo de mis padres, de mi infancia, de mis abuelos, de mis tíos… Hablo al silencio. El silencio es muy mío porque me hace mucha falta para componer, escribir y escucharme mis adentros. Es, sí, un disco que tiene un punto autobiográfico muy fuerte.

¿Está de acuerdo con Rilke en que “la verdadera patria de un hombre es su infancia”?

Totalmente. Me encanta esa frase y me siento completamente identificado. La infancia es el 90 % de la persona adulta. No hay que perder nunca los inicios. Tu persona viene de ahí, de tus principios.

¿Cómo le marcó crecer sin dinero?

En que nunca le eché cuentas porque nunca tuve. Es verdad que es necesario, pero lo es cuando hace falta, mientras tanto es un peso encima.

¿Cuando canta se siente un purasangre?

Siempre canto como si fuera la última vez. Intento no engañarme a mí mismo y cantar con toda la inspiración que me viene. Así que sí: me siento un purasangre.

¿Cómo lleva la comparación con Camarón, que digan que viene a rellenar el vacío que dejó?

No dejó ningún vacío, rellenó todos los vacíos del flamenco. Es un halago que me viene muy grande porque Camarón es el espejo donde yo me miro, el agua y la fuente inagotable donde yo y muchos artistas beben. Camarón es el sol que nos alumbra, es la vitamina D del flamenco. Es bonito que te piropeen así pero yo al lado de Camarón soy un átomo.

El flamenco vive una época de mucha experimentación. ¿Dónde cree que están los límites?

Estos son para las farmacias y para los laboratorios. En la música no se experimenta. En la música se hace familia y amistad con los instrumentos. No hay límites en la música y no hay límites en el flamenco, siempre y cuando se haga desde el conocimiento, desde los cimientos.

¿Qué película ha visto más veces?

Puede ser Papá Piquillo, una película de Chiquito de la Calzada muy bonita. Tiene una historia preciosa. La he visto muchas veces de chiquito y luego con mis hijos.

¿Se ha enganchado a alguna serie?

No, porque ya bastante enganche tengo con el cante y con el flamenco.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

Indudablemente, de Picasso.

¿Le gusta España?

Me encanta, no porque sea español, sino porque se vive mejor que en ningún país. Su comida, la gente, Andalucía… Es una maravilla. ¡Viva España, que todo el mundo es bueno!

¿Qué medida urgente aplicaría para superar la crisis del sector cultural?

Pondría como asignatura en todos los colegios el flamenco, porque es nuestro. Igual que se da inglés o conocimiento del medio o lengua. Eso es lo más urgente.

