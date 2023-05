Las 10 mejores canciones de Tina Turner: de 'Nutbush City Limits' a 'The Best'

La cantante Tina Turner ha muerto este miércoles a los 83 años, pero deja una gran impronta en el mundo de la música y el espectáculo. Nacida en 1939, empezó su carrera a finales de los años 50 como parte del dúo Ike & Tina Turner y casi dos décadas más tarde continuó como solista. Con su extraordinaria voz y su estilo único y carismático, se consolidó como la 'reina del rock'.

En sus más de cinco décadas de trayectoria, en las que sacó temas de R&B y rock, pero también de soul, cosechó un gran éxito internacional y ganó ocho Premios Grammy. Deja un importante legado musical, cargado de canciones que todavía suenan a diario en las radios de todo el mundo (su cuenta de Spotify, por ejemplo, cuenta con casi 10 millones de oyentes mensuales).

Algunos de sus mayores éxitos son los siguientes:

'It's Gonna Work Out Fine' (1961)

Fue el segundo gran hit de Ike y Tina y, además, se convirtió en el primero por el que Tina Turner recibió una nominación a los premios Grammy.

'River Deep - Mountain High' (1966)

Esta canción forma parte del álbum del mismo nombre y fue producida por Phil Spector. Su lanzamiento no tuvo un gran éxito en Estados Unidos, aunque rápidamente lo alcanzó en Europa. No obstante, el tiempo le ha dado el reconocimiento que se merece: forma parte del Salón de la Fama de los Grammy desde 1999 y el Salón de la Fama del Rock and Roll la agregó a la lista de las 500 canciones que dieron forma a este estilo.

'Proud Mary' (1971)

También conocida como Rolling on the river, fue escrita por el cantante y guitarrista estadounidense John Fogerty para su grupo Creedence Clearwater Revival en 1919. Cuando salió, tuvo un importante éxito (llegó a ser el número 2 de las listas de Billboard). Sin embargo, fue en 1971, con la versión Ike y Tina Turner, cuando el tema cobró relevancia internacional.

Pese a tratarse de una versión, es uno de los mayores éxitos de Turner y, además, fue el segundo single de su álbum Workin' Together.

'Nutbush City Limits' (1973)

Nutbush city limits forma parte del álbum Tina Live in Europe y fue escrito por la propia Tina Turner. Se trata de un tema semi-autobiográfico, ya que conmemora su ciudad natal Nutbush (Tennessee) que, al ser una comunidad rural no incorporada, no tiene límites geográficos oficiales. El tema desprende un estilo completamente disco, alejado del tradicional R&B de Ike y Tina.

'Show Some Respect' (1983)

Show Some Respect fue escrita por Terry Britten y Sue Shifrin y lanzado como el sexto sencillo de su quinto álbum en solitario Private Dancer. El lado B de Show Some Respect es una versión en vivo de la canción de Prince.

'I Can't Stand The Rain' (1984)

Aunque Tina Turner hizo una exitosa versión de este tema en 1984, I Can't Stand The Rain fue originalmente lanzado por Ann Peebles. Turner lo incluyó en su álbum Private Dancer.

'What's Love Got to Do with It' (1984)

Escrito por Graham Lyle y Terry Britten, What's Love Got to Do with It forma parte de Private Dancer y se convirtió en el sencillo más vendido de Tina Turner. Además, recibió tres Premios Grammy en 1985: Disco del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina.

El video musical de la canción obtuvo un premio en los MTV Video Music Awards en 1985 dentro de la categoría de Mejor vídeo femenino, y en 2012 la canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy.

'We Don't Need Another Hero' (1985)

Escrito por Graham Lyle y Terry Britten, este tema forma parte de la banda sonora de la película Mad Max Beyond Thunderdome, protagonizada por Mel Gibson y Tina Turner. Además, Turner lo incluyó en su álbum de regreso Private Dancer.

Esta canción fue nominada a los Golden Globe de 1986 en la categoría de Mejor Canción Original.

'The best' (1989)

De nuevo, se trata de una versión que consiguió casi más fama que la original. The best es una canción de Bonnie Tyler, publicada originalmente en 1988. Un año más tarde, Tina Turner la hizo suya y la incorporó como el principal single de su séptimo álbum de estudio en solitario, Foreign Affair (1989).

Popularmente, también se conoce este tema como Simply the best, debido al verso principal del estribillo.

'I Don't Wanna Lose You' (1989)

Este tema también formó parte del álbum Foreign Affair. Fue escrito por Albert Hammond y Graham Lyle y llegó a las listas internacionales, posicionándose en el top 10 de Bélgica y Reino Unido y siendo el número 8 en el UK Singles Chart.

