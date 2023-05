Quién era Tina Turner, la legendaria cantante que revolucionó la industria musical

La industria musical y cinematográfica acaba de paralizarse. Tina Turner ha fallecido este miércoles 24 de mayo tras combatir contra una larga enfermedad. Así lo ha comunicado su representante. "Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir".

En su cuenta de Instagram señalan: "Hoy decimos adiós a una querida amiga que nos deja su mayor obra: su música. Nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tina Turner (@tinaturner)

Anna Mae Bullock, mundialmente conocida como Tina Turner (1939, Nutbush, Tennessee) fue una cantante, actriz y compositora estadounidense distinguida como una de las artistas de rock más exitosas y reconocidas de todos los tiempos.

Tina Turner alcanzó la fama en la década de 1960 como parte del dúo musical "Ike & Tina Turner" junto a su entonces marido, Ike Turner, líder de los Kings of Rhythm. Juntos lanzaron varios éxitos notables, incluyendo River Deep - Mountain High y Proud Mary. Sin embargo, a medida que su matrimonio se volvía más violento, Tina se separó de él y comenzó su carrera en solitario. En su libro I, Tina confesó que fue víctima del maltrato de Ike Turner. Él le arrebató su vida tal y como la conocía, pero no pudo quitarle dos cosas: su voz y su apellido. Tina siguió siendo Turner.

¿Cuáles fueron sus mejores canciones?

Más de una década después, en 1978, llegó el ansiado divorcio. Tina continuó su sueño de ser cantante como solista. Tina Turner se catapultó al estrellato con álbumes como Private Dancer (1984), que incluía éxitos como What's Love Got to Do with It y Simply the Best. Su distintiva voz y su vitalidad en el escenario la convirtieron en una fuerza imparable en la música pop y rock.

Además de su carrera musical, Tina Turner también debutó en la actuación, protagonizando películas como Mad Max Beyond Thunderdome (1985) junto a Mel Gibson, y enseñó a bailar al propio Mick Jagger, cantante de The Rolling Stones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tina Turner (@tinaturner)

En el año 2000, Turner decidió dejar la música por un tiempo. En mayo de 2008, Tina apareció en el programa de Oprah Winfrey, The Oprah Winfrey Show, y ese mismo año empezó una gira de 74 conciertos por Europa y Estados Unidos. Ese mismo año lanzó el disco Tina! en el que recopilaba sus mayores éxitos.

En 2013, a los 73 años, se retiró para siempre de los escenarios después de permanecer en ellos durante 54 años. Su historia personal quedó retratada en la película biográfica What's Love Got to Do with It.

¿Cuántos discos vendió y cuantos Grammy ganó?

Tina Turner es considerada una de las artistas más influyentes y exitosas de la historia de la música. Ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y ha ganado múltiples premios, incluyendo ocho premios Grammy. El primero lo ganó en 1971 con Proud Mary y el último en 2008 por River: The Joni Letters, siendo disco del año, con Herbie Hancock.

La cantante fue madre de cuatro hijos. El mayor, Ronnie Turner, falleció en diciembre de 2022. Tenía 62 años. Tina se despidió de él con una publicación en Instagram en la que decía "Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo". Aunque no fue el primer hijo que falleció. En 2018, su otro hijo, Craig Raymond Turner, se suicidó a los 59 años. Los otros dos, Ike Turner Jr. y Michael Turner siguen vivos.

Ahora, casi medio año después del fallecimiento de Ronnie, ha muerto su madre, la gran Tina Turner. Su legado perdura en la industria musical y continúa siendo una figura icónica y admirada por su talento y tenacidad.

Sigue los temas que te interesan