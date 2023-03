Muere Wayne Shorter, leyenda del jazz, a los 89 años

El saxofonista y compositor de jazz Wayne Shorter ha fallecido a los 89 años en un hospital de Los Ángeles. El nombre del músico, nacido el 25 de agosto de 1933 en Nueva Jersey (Estados Unidos), saltó a la esfera pública a finales de la década de 1950 como miembro y, finalmente, compositor principal de Jazz Messengers de Art Blakey. En la década de 1960, se unió al Segundo Gran Quinteto de Miles Davis, y más tardé cofundó la banda de jazz fusión Weather Report. Ha grabado más de 20 discos como director de orquesta.

Shorter fue una figura central en tres de los grandes grupos de jazz del siglo XX: los Jazz Messengers, dirigidos por el baterista Art Blakey, que establecieron el estilo "hard bop" de mediados de siglo; el Segundo Gran Quinteto de Miles Davis —aquella formación fue el germen de toda la fusión eléctrica que después firmaría Miles Davis—, donde compartió escenario con el contrabajista Ron Carter y el baterista Tony Williams, y el grupo de fusión Weather Report, formado en 1970.

También se asoció con la cantautora Joni Mitchell y apareció en 10 de sus álbumes, colaboró con músicos como Carlos Santana y Steely Dan, y se alzó con 11 premios Grammy (uno de ellos como reconocimiento a su trayectoria).

[Herbie Hancock y Wayne Shorter: dos leyendas, dos genios, dos destinos]

Shorter comenzó a tocar el clarinete a los 15 años, aunque luego se desempeñó en el saxofón tenor y soprano. Tanto Shorte como su hermano Alan, que se convirtió en trompetista de jazz, quedaron fascinados por el bebop que escuchaban en la radio: “No estábamos diciendo conscientemente: 'Oh, eso suena como algo de eso en las películas de ciencia ficción', pero creo que , subconscientemente… era algo así”, diría Shorter.

Estudió musica en la universidad y, tras dos años en el ejército, se incorporó como músico acompañante del líder de la banda Maynard Ferguson. Poco después, en 1958, sería contratado por Jazz Messengers, y tocó junto a Blakey, Lee Morgan y Freddie Hubbard, entre otros. Compuso numerosas piezas para el grupo y finalmente se convirtió en director musical, hasta que Miles Davis lo contrató en 1964.

Los años junto a Miles Davis, entre 1963 y 1969, fueron los más fructíferos de su carrera a nivel de aprendizaje y creatividad. El Primer Gran Quinteto, del que formaron parte John Coltrane y Bill Evans, había grabado clásicos como Kind of Blue, pero en 1963 Davis necesitaba una renovación. Shorter aportó numerosas composiciones, incluidas las canciones que dan título a los álbumes Nefertiti y ESP.

"Tocar con Miles Davis era como salir a una misión siempre nueva, cada noche, cada concierto. Llegabas al estudio y no sabías qué ibas a tocar ese día, pero, uff!, nos poníamos y salían cosas maravillosas. Era un genio", dijo Shorter, que fue protagonista de discos antológicos como Miles Smiles, Sorcerer o los que ya sugerían los nuevos horizontes que se le abrían al jazz, Miles In The Sky, Filles De Kilimanjaro o In a Silent Way. En estos últimos ya tocaba los teclados Chick Corea.

Aquellas incursiones en las sonoridades eléctricas con guiños de música funk y rockera fueron tan impactantes para Shorter que le llevaron a fundar la banda de jazz fusión Weather Report, aunque antes, desde 1959, Shorter también lanzó álbumes en solitario, incluidos los aclamados Speak No Evil, Night Dreamer y JuJu, todos grabados en 1964.

Weather Report combinaba el jazz con funk y ritmos de R&B. Shorter, más libre que nunca, se volvió también más melódico. Esta mezcla supuso un gran éxito: el grupo logró el disco de Platino y alcanzó el Top 30 de Estados Unidos. El teclista Joe Zawinul y los bajistas Jaco Pastorius y Miroslav Vitouš fueron algunos de los músicos que participaron en la formación durante 16 años.

Interpretó los solos de saxofón en dos éxitos de rock suave, "Aja de Steely Dan" y "The End of the Innocence de Don Henley". Este último alcanzó el Top 10 en Estados Unidos. También tocó en el álbum de 1997 de los Rolling Stones, Bridges to Babylon.

En 1977 colaboró con la cantautora Joni Mitchell en el disco Don Juan's Reckless Daughter y solo dos años después se asoció con Herbie Hancock, que había sido su compañero de banda junto a Miles Davis. Fue en el álbum Mingus de Mitchell, inspirado en Charles Mingus. Shorter y Hancock colaborarían con frecuencia durante los años siguientes.

A fines de la década de 1970, se unieron a sus antiguos miembros del quinteto de Davis como VSOP, con Freddie Hubbard en la trompeta. Grabaron el álbum ganador del Grammy de 1994 A Tribute to Miles después de la muerte de Davis, con Wallace Roney en la trompeta, y en 2017 visitaron el festival Jazzaldia de San Sebastián. "Aung San Suu Kyi", una canción compuesta por ambos en 1997 que lleva el nombre de una política birmana, les valió otro premio Grammy.

Muy poco tiempo después montaron junto a Carlos Santana, con quien Shorter había colaborado en 1988, el grupo Mega Nova. También ofrecieron un concierto privado por el 50 cumpleaños de Barack Obama y otro en la Casa Blanca, en 2016, junto a Aretha Franklin, con motivo del Día Internacional del Jazz. Cuando, paulatinamente, se fue despidiendo de los escenarios, a los 80 años compuso una ópera, Ifigenia, con libreto de la bajista estadounidense de jazz-fusión Esperanza Spalding.

Sigue los temas que te interesan