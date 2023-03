Muere a los 56 años Steve Mackey, bajista de Pulp

Steve Mackey durante un concierto en 2011 en el festival On The Bright Side, en Perth, Australia. Foto: Stuart Sevastos

El músico británico Steve Mackey, bajista de Pulp, ha muerto a los 56 años, según ha informado su esposa, Katie Grand, en su perfil de Instagram. "Después de tres meses en el hospital, luchando con todas sus fuerzas y determinación, estamos conmocionados y devastados por haber dicho adiós a mi brillante y hermoso marido", ha expresado Grand.

Pulp, la banda británica liderada por Jarvis Cocker, surgió en Sheffield, Inglaterra, a finales de los 70. Entonces Cocker solo tenía 14 años y fundó el grupo con amigos del colegio. No publicaron su primer disco hasta 1983, y Mackey se incorporó al grupo en 1989, haciendo su primera aparición discográfica en el tercer álbum del grupo, Separations.

"Steve era el hombre más talentoso que he conocido, un músico excepcional, productor, fotógrafo y cineasta. Como en la vida, fue adorado por todos aquellos que se cruzaron en su camino en las múltiples disciplinas creativas que conquistó", ha recordado su esposa.

Mackey formó parte de Pulp durante los años más exitosos de la banda. En los noventa, el grupo se convirtió en un icono de la escena del britpop, con álbumes como Different Class y His 'n' Hers. Entre sus canciones más conocidas están "Common People", "Babies", "Disco 2000", "Something Changed", "Razzmatazz" y "Lipgloss".

Pulp se retiró en 2002, pero regresó en 2011 y 2012 con varios conciertos por todo el mundo y la publicación del sencillo After You, producido por James Murphy, líder de LCD Soundsystem.

La banda ha anunciado un nuevo regreso a los escenarios para el verano de 2023, pero hace unos meses Mackey anunció que no participaría en esta nueva gira. "Estoy excepcionalmente orgulloso de toda la obra que hemos creado juntos. Sin embargo, he decidido continuar con el trabajo en el que estoy involucrado: proyectos de música, cine y fotografía", afirmó.

En las redes sociales de Pulp, la banda ha despedido a su "querido amigo" con una fotografía suya haciendo senderismo en los Andes durante la reunión del grupo en 2012. "Steve sugirió que fuéramos a escalar... Así que lo hicimos. Y fue una experiencia completamente mágica. Mucho más mágica que quedarse mirando la pared de la habitación del hotel todo el día... Steve hacía que pasaran cosas. En su vida y en la banda. Y nos gustaría pensar que ahora está de vuelta en aquellas montañas, en la siguiente etapa de su aventura".

Sigue los temas que te interesan