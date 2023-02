Muere Burt Bacharach, legendario compositor y cantante, a los 94 años

Burt Bacharach, uno de los grandes compositores de la historia de la música, cuyos éxitos como Do You Know the Way to San Jose y Raindrops Keep Fallin' on My Head brindaron una suave banda sonora alternativa al rock en las décadas de 1960 y 1970, ha muerto por causas naturales en su casa de Los Ángeles a los 94 años, según ha adelantado The Washington Post.

Las canciones de Bacharach, muchas escritas en una colaboración que se prolongó durante 16 años con el letrista Hal David, no eran ni rock ni pop estrictamente. Inundaron la radio estadounidense y aparecieron en películas importantes, por lo que se escucharon con tanta frecuencia en la década de 1960 y principios de la de 1970 como las obras de los Beatles, los Rolling Stones y Bob Dylan.

Bacharach escribió más de 500 canciones, muchas con un piano tintineante y ganchos de cuerno sutilmente seductores. Escribió éxitos para cantantes que van desde Dionne Warwick (Walk on By, I Say a Little Prayer, In Between the Heartaches) hasta los Carpenters, con la exitosa (They Long to Be) Close to You; de la A a la Z, literalmente, desde Aretha (Franklin) hasta Zoot (Sims). Más de 1.200 artistas interpretaron sus canciones, que ganaron seis premios Grammy y tres premios Oscar. Bacharach y David contabilizaron una treintena éxitos Top-40 solo en los años 60.

"Era simplemente diferente", le dijo una vez David a un entrevistador. "Innovador, original. Su música me habló. Escuchaba sus melodías y escuchaba letras. Escuchaba rimas, escuchaba pensamientos y los escuchaba casi de inmediato". Para el propio Bacharach, su talento era simple: "Soy una persona que siempre trata de lidiar con la melodía". Casado cuatro veces, sus esposas incluyeron a la también compositora Carole Bayer Sager y la actriz Angie Dickinson.

El tema Alfie para la película de Michael Caine fue un éxito con la voz de Cilla Black y Tom Jones cantó el tema principal para ¿Qué tal, Pussycat?, dirigida por Clive Donner y escrita por Woody Allen. Entre las creaciones musicales para la gran pantalla de Bacharach se incluyen Raindrops Keep Fallin' on My Head, que sonó en Dos hombres y un destino, por la que Bacharach y David ganaron dos premios de la Academia y un Grammy a la mejor banda sonora. Su Baby, It's You fue grabada por los Beatles, Elvis Costello, Gene Pitney y Perry Como.

