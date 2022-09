Muere Coolio, el rapero de 'Gangsta's Paradise', tema de la película 'Mentes Peligrosas'

El rapero estadounidense Coolio, autor del éxito de 1995 Gangsta’s Paradise y ganador de un premio Grammy, falleció este miércoles a los 59 años de edad, según informó la revista Variety.

Según la revista TMZ el músico estaba visitando a un amigo en Los Ángeles y fue al baño pero no salió. Cuando el amigo fue a ver cómo estaba, lo encontró inconsciente en el suelo. Los servicios de emergencia declararon su muerte en el lugar de los hechos. La causa de la muerte de Coolio sigue sin estar clara, pero su representante ha explicado que las asistencias creen que murió de un paro cardíaco.

Nacido el 1 de agosto de 1963 en Pensilvania bajo el nombre de Artis Leon Ivey Jr., Coolio se trasladó a California y se unió a la banda de hip-hop WC and the Maad Circle en 1991. Posteriormente, inició su carrera en solitario en 1994 con el álbum "It Takes a Thief".

Su canción más famosa, Gangsta’s Paradise, apareció en la película de 1995 Dangerous Minds (Mentes Peligrosas) con Michelle Pfeiffer de protagonista. Esta composición le valió el premio Grammy en 1996 a mejor actuación de rap en solitario.

Coolio también hizo de actor en películas y series televisivas como Martin (1995), Sabrina the Teenage Witch (1996), Batman & Robin (1997), The Nanny (1998), Tyrone (1999), Midnight Mass (1999), Charmed (2002), Star-ving (2009), Futurama (2001, 2010) y Gravity Falls (2012).

