Danza Xixón arranca su 26.ª edición con más de 50 actividades y cuatro Premios Nacionales de Danza

Ya ha comenzado la vigesimosexta entrega de Danza Xixón, Festival de Artes del Movimiento, que durante todo el mes de octubre convertirá a la ciudad en punto de encuentro para la danza: una invitación a moverse, sentir y compartir el arte del movimiento con públicos de todas las edades.

Organizado por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, el certamen ofrecerá hasta el 29 de octubre más de 50 actividades orientadas a todo tipo de públicos, con espectáculos escénicos muy diversos —con artistas de Asturias, del resto de España y de otros países—, proyecciones, laboratorios formativos, pases escolares e intervenciones comunitarias en la vía pública.

Entre los nombres destacados de la nómina de artistas figuran cuatro galardonados con el Premio Nacional de Danza: La Intrusa, Ana Morales, Lorena Nogal y Janet Novás.

La compañía vasca La Intrusa celebra su 30 aniversario en el Teatro Jovellanos con la obra Este himno llevará la palabra euforia, un montaje que explora la lucidez y el delirio como formas de resistencia.

La creadora Lorena Nogal presenta en la LABoral la pieza PICASSa, una propuesta inspirada en la deconstrucción del cubismo para repensar el espacio museístico. Por su parte, la bailaora Ana Morales exhibe en el CCAI Rapsodia, fantasía subterránea, un viaje de inspiración órfica con dirección musical de Niño de Elche, mientras que Janet Novás lleva a la calle el espectáculo Feelings, donde el llanto se convierte en un ejercicio de liberación física y estética.

El espectáculo 'Este himno llevará la palabra euforia' de La Intrusa. Danza Xixón.

El festival combina la danza contemporánea con el flamenco, la investigación escénica y las tendencias urbanas. Colectivos como KOR’SIA presentan Jogler, una relectura del juglar medieval a través del cuerpo y el ritual, mientras que intérpretes como Akira Yoshida y Chey Jurado muestran sus trabajos individuales (Home y Asceta) y firman conjuntamente el dueto Hito, centrado en la fusión del breaking y el lenguaje contemporáneo.

La proyección internacional incluye propuestas de la escena africana como las de Salim Mzé Hamadi y Oulouy, quienes abordan cuestiones de identidad y pertenencia mediante estilos como el krump, el house y el coupé-décalé, completando su paso por la ciudad con una jam session abierta en la Plaza Mayor.

El programa escénico se complementa con obras de Elvi Balboa, La Venidera, María Moreno, LASALA o Alejandro Moya, además de propuestas para la primera infancia y el ámbito escolar de la mano de Zig Zag Danza y Teatro O Cubo.

El bailarín Akira Yoshida. Ana Yñáñez @anaynanezphoto

Entre las principales novedades de este año destaca Baile nel camín, una iniciativa de descentralización cultural que lleva la creación contemporánea al barrio de La Camocha mediante un itinerario coreográfico a cargo de Laura Morales y Gloria Borge Lasarte, desarrollado en colaboración con la asociación de vecinos para abordar el abandono rural y la memoria obrera femenina.

Asimismo, el festival estrena la Escuela de Públicos Ver_con_mover, que consta de tres sesiones teórico-prácticas orientadas a fomentar una lectura crítica del lenguaje del movimiento entre los espectadores.

En el plano de la mediación y el tejido social, Danza Xixón consolida proyectos de ediciones anteriores. El programa Una vida en danza, coordinado por Ana Lola Cosín, acerca las artes del movimiento a residencias de mayores y centros de día.

Por su parte, la iniciativa Nuevas Miradas en Movimiento, desarrollada junto a la Asociación Profesional de Danza de Asturias (APDA), confía a un comité de jóvenes la selección y programación de uno de los espectáculos del cartel.

Teatro Ocubo. Danza Xixón.

La agenda se completa con talleres vinculados al Conservatorio Profesional de Música y Danza y a la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias, el II Certamen de Danzas Urbanas Urban Moves y el Danzódromo, jornada de clausura prevista para el 25 de octubre que incluirá la muestra del II Laboratorio Coreográfico dirigido por Yoshua Cienfuegos.

El espacio de confluencia entre artistas y espectadores vuelve a fijarse en La Danzatería, situada en la Sala 3 del CCAI. Este punto acogerá coloquios post-función, la intervención mural efímera En busca de lo profundo, creada por Eliza Southwood, y la proyección diaria de la videocreación Intersticio, cartografía de la piel desarmada, de Yoshua Cienfuegos.

La oferta formativa permite además al público y a profesionales inscribirse en talleres impartidos por artistas como Akira Yoshida, Chey Jurado o Lorena Nogal.