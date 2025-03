Madrid en Danza celebra sus 40 años con una edición ambiciosa llena de estrenos

Madrid en Danza celebra cuatro décadas de trayectoria con un festival que promete superar de pleno todas las ediciones precedentes. La Comunidad de Madrid ha confirmado que se celebrará del 8 de mayo al 1 de junio en la capital y otros cuatro municipios de la región. Bajo la dirección de la coreógrafa y bailarina Blanca Li, el evento contará con 25 espectáculos procedentes de España, Francia, Bélgica, Dinamarca y Canadá.

En esta edición especial, el encuentro coreográfico apuesta por la innovación y la pluralidad con la presentación de siete estrenos absolutos, siete estrenos en España y nueve en la Comunidad de Madrid. Las actuaciones tendrán lugar en espacios icónicos de Madrid como Teatros del Canal, Sala Cuarta Pared, el Teatro Pradillo, el Teatro de La Abadía y el Centro Cultural Paco Rabal, así como en los municipios de San Lorenzo de El Escorial, La Cabrera, Getafe y Coslada.

Durante la presentación, Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, destaca la importancia del festival y su evolución: "Madrid en Danza es memoria y vanguardia; es el espacio donde la tradición dialoga con la exploración, donde emergen nuevas voces y se ensanchan los límites del movimiento".

Mariano de Paco Serrano, Blanca Li y Pilar Villanueva posando junto a varios de los artistas que participarán en el festival Gabriel Lavao

Serrano continúa: “Este crecimiento e importancia de la danza, este apoyo por ella tiene un nombre propio entre nosotros que está sentada aquí y se llama Blanca Li, que aportó a los teatros del Canal toda su sabiduría, toda su expertise, todo su conocimiento de una profesión tan complicada como la danza.”

Danzas flamantes

Blanca Li, directora del festival, manifestó su orgullo y entusiasmo por la celebración de esta edición número 40: “Esta edición el festival mantiene su vigor y compromiso con la innovación y la pluralidad, con una programación que reúne lo más destacado de la danza contemporánea y flamenca actual, ofreciendo un viaje poético y sensorial que explora las múltiples dimensiones del movimiento, el cuerpo y la identidad.”

Entre las obras más esperadas destacan Magnificat de Marie Chouinard, inspirado en la música barroca de Bach, y El Dorado de Israel Galván, un viaje profundo al ritmo flamenco que se presentará en el Teatro Federico García Lorca de Getafe. Además, se recuperará Crowd de Gisèle Vienne, un montaje que explora el amor y la violencia a través de un lenguaje coreográfico innovador. El público también podrá disfrutar de Tierras raras; De voz, un cuerpo, de las bailarínas Leonor Leal y Luz Arcas.

Escena de la obra 'Crowd', una de las más esperadas del festival Estelle Hanania

El festival también será una plataforma importante para jóvenes creadores, como Daniel Ramos y Víctor Guadiana, que presentarán la obra Eco. Además, destaca la participación de Antonio Ruz con Norma, una reflexión crítica sobre el concepto de normalidad, y la obra Fragmentos de la noche, de Sara Jiménez, que combina mitología y flamenco. La fusión de danza contemporánea y tradicional también estará presente con propuestas como Dique, de Nova Galega de Danza, y Scroll, de la compañía mallorquina Unaiuna, que se desarrolla en el contexto del patinaje sobre ruedas.

Junto a estos, el público podrá disfrutar de propuestas como Última Vez, del belga Wim Vandekeybus; Hairy, del bailarín lituano Dovydas Strimaitis; y Delirious Night, de Mette Ingvarsten, una obra que Blanca Li define como "una oscilación entre el hedonismo y el exorcismo".

Blanca Li subrayó la importancia de descentralizar la danza y dar visibilidad a compañías que normalmente no se presentan en la capital: “Esto lo hemos estado haciendo desde los últimos años que yo dirijo el festival porque me interesa mucho y creo que es importante para las compañías que no están en Madrid poder venir a Madrid y enseñar su trabajo, porque la gente no suele viajar mucho a ver danza fuera de Madrid.”

El festival se complementará con la duodécima muestra coreográfica internacional Beta Pública, que se celebrará en la Sala Negra de Teatros del Canal, con producciones de corta duración de creadores noveles. La directora artística de ese proyecto, Pilar Villanueva, celebra este aniversario: “Cumplir 40 ediciones, apostando por dar visibilidad a la danza, por mostrar el trabajo de creadores y creadores de Madrid, del resto de España y el mundo es un gran motivo de celebración”.

El consejero de Cultura también resaltó el papel de los festivales artísticos que se celebran en la región: “Con lo cual cada festival que nace, cada ramificación de cada uno de ellos, cada actividad que está desarrollando la Comunidad de Madrid, está favoreciendo y está potenciando ese acceso a la cultura, que además es un derecho garantizado por nuestra propia Constitución.”

El consejero de Cultura se despide con la vista echada al futuro: "Vamos a seguir, como digo, abriendo nuestras puertas para que todo este ecosistema pueda seguir creciendo, para que pueda seguir perfeccionándose, para que los derechos de acceso, de participación y de creación se sigan garantizando y sigan ampliando sus límites".

Madrid en Danza, en su 40 aniversario, reafirma su posición como uno de los festivales de danza más importantes del país, con una programación que combina vanguardia y tradición en un homenaje al arte del movimiento.