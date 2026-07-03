Teatros del Canal presenta su nueva temporada con Olga Pericet, Sharon Fridman y Blanca Li como protagonistas

El director de los Teatros del Canal, Ruperto Merino, acompañado por el Consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha desvelado la programación artística de la institución para la temporada 2026/2027. Destacando la manera en que la relación entre verdad y mentira recorre las propuestas, Merino ha anunciado una agenda que incluye 27 estrenos absolutos y que tratará teatro, danza, creación contemporánea y artes performativas.

En el apartado de danza destaca el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que durante la temporada estrenará tres nuevas producciones. Además, el centro reunirá a intérpretes y coreógrafos tan destacados como Olga Pericet, Manuel Liñán, David Coria, Sharon Fridman, Blanca Li y Crystal Pite, así como a compañías de la talla de Kidd Pivot o la Sydney Dance Company.

En el territorio de la creación contemporánea, Teatros del Canal ha puesto un especial empeño en la recuperación, revisión e interpretación de una serie de obras universales de autores clásicos, donde brillan las tragedias griegas. Así, se explorarán mitos como los de Eurípides, Esquilo y Sófocles, y se podrán ver representadas obras entre las que se cuentan Electra Jondo de Juan Guerrero Zamora o Proyecto Espiral, realizado por la Compañía Nacional de Teatro de México.

Presentación de la nueva temporada de los Teatros del Canal. Teatros del Canal

A esta última compañía se le suman más colaboraciones que participarán en el apartado del programa dedicado a las producciones venidas de la otra orilla del Atlántico. En esta edición, se contará con creadores y compañías iberoamericanas como Guillermo Calderón, Pompeyo Audivert y el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Además, la temporada reunirá a artistas consagrados como Mauricio Kartun y Fabio Rubiano, nombres importantes que se unen a otros primerizos en España como Juanse Rausch y Valeria Lois. La Ministra de Cultura de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, estuvo presente en el acto, donde celebró el encuentro entre las culturas de ambos países.

En cuanto al resto de la oferta de perfil internacional, la programación pone el foco en la escena berlinesa. Así, se contará este curso con la presencia de la Schaubühne, uno de los teatros más importantes de toda Europa, que lleva cosechando éxitos desde los años 70 y que dirige el alemán Thomas Ostermeier. También desde la capital del país germano, llegará la compañía DorkyPark, de la argentina Costanza Macras.

En el campo de la creación española, se ha anunciado el regreso de Albert Boadella a las tablas, que ha dejado caer que esta puede ser la última vez que se le vea en el escenario. Por otro lado, José Luis Alonso de Santos firmará una versión de Los locos de Valencia de Lope de Vega, y Ainhoa Amestoy realizará un acercamiento al universo existencialista de Jean-Paul Sartre con una versión contemporánea de A puerta cerrada.

Asimismo, la obra La herencia, del dramaturgo estadounidense Matthew López, llegará con Josep Maria Mestres al frente. Xabier Albertí presentará un espectáculo teatral y musical que tendrá a Silvia Marsó como protagonista, y la programación incorporará también propuestas de autores más jóvenes, como Félix Estaire.

Presentación de la nueva temporada de los Teatros del Canal. Teatros del Canal

En paralelo, los Teatros del Canal celebrarán el centenario de la Generación del 27 con una serie de obras y representaciones que homenajearán a esta generación de artistas fundamental en la historia de nuestro país. Este tributo incluirá montajes protagonizados por Charo López, Pedro Casablanc o Juan Echanove entre otros, y atravesará diferentes modalidades de las artes escénicas. Así, se representarán obras de teatro como Yerma o Las hijas de Bernarda, basadas en la obra de Federico García Lorca y una producción propia vinculada a la figura de Rafael de León. En danza, el Ballet Español de la Comunidad de Madrid producirá una obra en torno a La argentinita.

Las actuaciones musicales, abarcarán un amplio repertorio, desde el barroco hasta la electrónica de Cora Novoa y la propuesta argentina Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, inspirada en las canciones de Charly García.

Por último, también habrá espacio para la creación de artes vivas y performativas. Entre las propuestas sobresale lo nuevo de la artista residente Olga Branco y los últimos trabajos de Óscar Bueno, Aurora Bauzà y Pere Jou y La Juan Gallery.

Presentación de la nueva temporada de los Teatros del Canal. Teatros del Canal

Con esta amplia y variada programación, los Teatros del Canal pretenden consolidarse como "un espacio vivo, abierto y de encuentro durante todo el año", como ha afirmado Merino. Para ello completarán su oferta con iniciativas Canal Familia, que facilita la conciliación al ofrecer talleres de creación escénica para niños mientras los adultos asisten a un espectáculo, Canal Plaza, con conciertos gratuitos a cargo de la JORCAM y los ensayos abiertos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

Mariano de Paco ha cerrado el acto recalcando que "la cultura no es una única frontera, sino un conjunto de infinitas líneas desde las que avanzar".