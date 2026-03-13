El director de orquesta Juanjo Mena anuncia su retirada tras el avance de su alzhéimer

El director de orquesta vitoriano Juanjo Mena (1965) ha anunciado que se retirará del podio a finales de este año, tras el avance del alzhéimer que padece. En un comunicado difundido este viernes, recuerda que hace algo más de un año hizo público el diagnóstico, después de que varias pruebas médicas confirmaran los primeros síntomas, y ha recurrido a un símil musical para asumir que este será “el pasaje más difícil de dirigir” de su vida.

Mena admite que su situación ha cambiado desde entonces y que el deterioro le ha obligado a tomar “decisiones importantes”, entre ellas convertir los conciertos de esta temporada en su despedida: serán los últimos que dirija, afirma, subrayando que “toda partitura tiene un final escrito”. Una decisión “difícil, pero muy meditada” que ha querido comunicar personalmente a su público.



El maestro plantea estos últimos compromisos como una expresión de gratitud y una celebración de sus cuatro décadas de carrera, en las que agradece, en primer lugar, el apoyo y la paciencia de su familia y, en segundo, el respaldo del público, de las orquestas y de cada músico y profesional con el que ha trabajado. De todos ellos, dice llevarse algunos de sus mejores recuerdos: "hacer buena música juntos y disfrutar del camino".

I am writing to you today to announce my retirement from the podium at the end of this year. Please see my full message attached. I am looking forward to conducting celebratory concerts with wonderful orchestras, starting with the Barcelona Symphony Orchestra next week. pic.twitter.com/goH6qIO4xb — Juanjo Mena (@maestromena) March 13, 2026

En este comunicado, Mena insiste en una idea que ha defendido siempre: "la música como intercambio de energía, como corriente invisible entre intérpretes y oyentes". Por eso pide que cada uno de sus próximos conciertos se viva como "una auténtica celebración con la música en el centro".

En su agenda todavía figuran al menos dos conciertos con la OBC en L’Auditori de Barcelona a finales de marzo, varias citas sinfónicas con la Orquesta Sinfónica de Madrid en el Auditorio Nacional entre marzo y junio, y otros programas con orquestas europeas como la Orchestra della Svizzera italiana.