Luz Casal repasa su carrera entre clásicos, homenajes y estrenos en Madrid

Con sonidos electrónicos y acordes de guitarra, Luz Casal apareció en el escenario del Movistar Arena como si estuviera entrando en un territorio sagrado que, sin embargo, conoce de sobra. Mientras su banda lucía esmoquin, ella iba de blanco, almidonada por un enorme abrigo y un collar de faraona. Con los reflejos metálicos del abalorio y movimientos que cobijaban un eco propio, entonó ¿Qué has hecho conmigo?, una de sus últimas creaciones. El arranque prometía energía, ironía y un guiño a una identidad musical que se resiste a envejecer en los términos que marca la industria.

Sin apenas respirar, saludando a las gradas con la mano, tiró de A cada paso, de 1987. El viaje al pasado hizo conectar inmediatamente con un público entregado y perfiló el hilo de la actuación: Luz Casal se proponía repasar en Madrid su trayectoria con clásicos, homenajes y temas recientes. Y dentro de este recorrido vital, incluido en el festival Inverfest, no había prisas: había intención y ganas de complacer divirtiéndose. De narrar sus distintas etapas existenciales en estrofas que actúan como, valga la obviedad, retales sueltos de sus 67 años.

“Gracias a quienes son o viven aquí y a quienes hayan venido”, dijo con cercanía. “A mí esta ciudad me acogió hace mucho y he tocado en muchos sitios, pero siempre regreso con la sensación de estar empezando de nuevo”, confesó, incidiendo en esa idea de reinicio que ha impregnado su camino y que plasmó en Volver a comenzar. Habla en esta balada de intentar hacer las cosas de nuevo cargando con lo vivido. No borrarlo, sino incorporarlo. Y, en ese sentido, encaja especialmente bien en los avatares de Luz Casal, donde ha habido resistencia, enfermedad y valentía.

El repertorio, expuso a continuación, buscaba emocionar y cautivar, dar a los asistentes lo que esperaban, pero también abrir espacio a lo reciente. Presentó Lucas resumiendo la historia de su protagonista, un niño de Vigo que se fue precozmente. “Es un homenaje a todos los pequeños que han sufrido enfermedades, violencia o una muerte prematura”, afirmó. El silencio respetuoso del recinto acompañó una interpretación contenida y dolorosa, seguida de Sentir, que devolvió cierta luz al ambiente, sin borrar la herida.

Otro de los momentos más significativos llegó con Lágrima, versión del fado de Amália Rodrigues. La artista explicó entonces cómo nació su último disco, Me voy a permitir. Surgió con la necesidad de dar protagonismo a letras que le habían hecho tambalearse, muchas de ellas escritas por mujeres. Con esta se enfrentó al temor de cantar en portugués sin ser comprendida. Y decidió adaptarla al castellano. No le salió mal, atajó con media sonrisa, y la ovación confirmó que no exageraba.

Justo después, el tono se oscureció con Bravo, introducida con una frase afilada: “El mensaje es el contrario: te deseo lo peor”. Y se quitó el chaquetón de plumas para entrar de lleno en los clásicos. Entre mis recuerdos funcionó como una puerta abierta a la memoria común, seguida de No me importa nada, dedicada “exclusivamente” a “todas las mujeres”, y cantada con una mezcla de rabia, orgullo y celebración que sacudió las butacas.

Hubo espacio también para una invitación inesperada: Jairo Zavala, conocido como Depedro, subió a acompañarla en Todo cambia, de Mercedes Sosa. Este himno que tanto escuchaba en su adolescencia y juventud, arguyó, le sugiere que repetir una frase puede tener consecuencias profundas y positivas. Aprovechó para devolverle el favor a su colega y amigo con Te sigo soñando, canción de 2018 en la que colaboró con el madrileño.

Tras Besaré el suelo se produjo un intermedio melódico y un cambio de imagen: Luz Casal volvió con un vestido negro claveteado, más rotundo, más nocturno. Un nuevo día brillará puso al público en pie, confirmando que se daba paso a un tramo más físico. A un bloque con su vertiente más rockera, que aludía a quienes la emparejan antes con Rosendo que con Almodóvar. En esta tanda guardaba otra sorpresa.

Para Nada es imposible pretendía contar con su protagonista, Noah Higón. Esta joven valenciana, aquejada de siete enfermedades raras, inspiró estos versos. Iba a estar a su lado, pero una intervención de urgencia provocó que tuviera que saludar y escucharla a través del teléfono. Luz Casal se lanzó al desgarro y la ironía con Puede ser, Me voy a permitir y Tal para cual dibujaron un mapa sentimental reconocible. Con Loca y Un pedazo de cielo hubo gritos y algún baile controlado en lo que tenía visos de final.

No lo fue. Luz Casal dejó para los bises un vestido de lentejuelas plateado y cuatro exponentes de ese triunfo de la permanencia que es su carrera. La solemnidad de Negra sombra y Piensa en mí rozó lo ceremonial. Y de cierre, Un año de amor y Te dejé marchar’ Luz Casal se marchó brillando, envuelta en un fular de cabaret, dejando la sensación de que, efectivamente, cada regreso suyo a Madrid es también un nuevo comienzo. Y demostrando que hay trayectorias que no hace falta revisar para saber que están ahí, latiendo en el acervo colectivo.