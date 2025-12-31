Así es 'Todos estamos bailando la misma canción': La Oreja de Van Gogh de Amaia Montero se reestrena

"Yo creo en Dios, a mi manera". Así reza parte de la letra que marcó el final de 2025 y el inicio de 2026. La Oreja de Van Gogh se ha tomado las uvas presentando 'Todos estamos bailando la misma canción', su nuevo 'single'. El grupo ha firmado esta noche uno de los momentos más emocionantes de la Nochevieja televisiva al estrenar en La 1 de TVE su primera canción con Amaia Montero en 18 años, dentro del especial “La Casa de la Música” con el que la cadena ha despedido 2025 y ha celebrado el 70º aniversario de Televisión Española.

Desde el Palacio Miramar de San Sebastián, con la bahía de La Concha como telón de fondo, la banda donostiarra ha presentado en exclusiva mundial su nuevo single junto a la que fuera su vocalista original, protagonizando un reencuentro histórico ante millones de espectadores en la franja previa a las Campanadas.

La actuación se ha emitido a las 23:30 horas dentro del gran show musical de Nochevieja de La 1, pensado para todos los públicos y convertido en uno de los platos fuertes de la despedida del año.

“Hay más preguntas que respuestas

La de esta noche ha sido la primera aparición del grupo desde que anunció el regreso de Amaia Montero como voz principal tras casi 18 años de ausencia en los lanzamientos oficiales de la banda.

La cantante apareció vestida en lo que peude describirse como un abrigo gigante imitando a un oso polar, con la cabeza del animal haciendo las veces de capucha. Un atuendo firmado por Isabel Zapardiez que desató multitud de comentarios en redes sociales.

En el vídeo de presentación, el grupo ha mostrado una imagen de viejos amigos que se vuelven a reunir con la ilusión intacta, en un marco muy simbólico para ellos al tratarse de su ciudad y de un enclave icónico frente al mar. "Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal", dice la letra en una frase lo suficientemente poética como interpretable para que cada uno la haga suya.

Un arranque de año marcado por la gira

El estreno en TVE impulsa aún más las expectativas en torno a la gira Tantas cosas que contar Tour 2026, para la que la banda ya ha vendido cerca de 500.000 entradas en 24 horas.

La Oreja de Van Gogh se ha consolidado además como el primer grupo español en superar los 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, situándose entre los artistas más escuchados tanto a nivel nacional como internacional y afrontando 2026 como uno de los años más importantes de su carrera.

La actuación de La Oreja de Van Gogh ha sido uno de los ejes de “La Casa de la Música”, el gran especial con el que TVE ha celebrado su 70º aniversario, transformando diferentes enclaves de España en escenarios singulares.

Antes de las uvas han participado también artistas como Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja, con actuaciones desde localizaciones de Madrid, Granada, Pedraza y otras ciudades, en un formato que ha querido unir tradición, modernidad y diversidad musical para despedir 2025 por todo lo alto.