La magia de la Navidad llega a CaixaForum Madrid con cine, espectáculos y talleres

Durante las vacaciones navideñas, CaixaForum Madrid desarrollará una programación especial dirigida a distintos públicos, con propuestas que abarcan el cine, la música, el teatro, la ciencia y las artes plásticas.

Las actividades complementan las exposiciones actuales en el centro del Paseo de Recoletos: Desenfocado. Otra visión del arte y Chez Matisse. El legado de una nueva pintura.

La magia de la animación

El ciclo La Navidad del pequeño cinéfilo ocupará un lugar central en la programación. Se proyectarán cuatro títulos pensados para el público infantil —La gran Navidad de los animales, La sopa de piedras y otros cuentos del revés, Marcel, la concha con zapatos y Pat y Mat en invierno—, acompañados de una breve presentación del equipo educativo del centro y un debate posterior con las familias.

Imagen de 'Pat y Mat en invierno'

Música y teatro para las fiestas

La oferta musical incluirá espectáculos y talleres en los que se aborda la relación entre ritmo y participación. ¿Jugamos?, pensado para niños de hasta cuatro años, propone un recorrido sonoro que conecta piezas de Debussy con canciones contemporáneas.

La programación escénica se completa con ¡Soy salvaje!, una obra familiar que reflexiona sobre la deforestación y la convivencia entre humanos y animales, combinando música y títeres para narrar la historia de dos gorilas separados por la intervención humana.

Un escena de la obra teatral '¡Soy salvaje!'

Asimismo, la cantante sudafricana Karol Green conducirá el taller-espectáculo Yo canto en familia a la Navidad, centrado en la reinterpretación de villancicos a ritmo de góspel.

Crear y experimentar

CaixaForum ofrecerá varias actividades destinadas a fomentar la creatividad y la experimentación. En el ámbito artístico, el taller Luz de invierno invitará a crear ornamentos luminosos mediante materiales reflectantes y elementos multicolores, que formarán parte de una instalación colectiva. Por su parte, Jugar con los límites explorará las posibilidades del arte a través de dinámicas lúdicas y de creación bajo condiciones inusuales.

En el terreno científico, la propuesta Retos de ciencia planteará experimentos vinculados con la óptica, la electricidad o la acústica, mientras que la muestra Explora: Los meteoritos permitirá aproximarse al estudio de estos cuerpos espaciales a través de ejemplos reales y ejercicios de identificación.

Además de talleres y espectáculos, se organizarán visitas dinamizadas a las muestras temporales del centro. Desenfocado. Otra visión del arte examina el papel de lo impreciso como estrategia expresiva, mientras Chez Matisse. El legado de una nueva pintura, realizada en colaboración con el Centre Pompidou, pone en diálogo obras del artista francés con piezas de creadores del siglo XX y contemporáneos.