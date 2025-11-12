La Comunidad de Madrid crea un nuevo Centro Dramático, Coreográfico y Musical

La directora Alondra de la Parra conversa con el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco. Foto: Comunidad de Madrid / Europa Press

La Comunidad de Madrid ha presentado una reordenación estratégica de su oferta de artes escénicas, danza y música regional que contempla la creación del nuevo Centro Dramático, Coreográfico y Musical articulado a partir de los Teatros del Canal, el Centro Coreográfico Canal y el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Este último estará dirigido por Alondra de la Parra, responsable de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM).

“El instrumento musical de la Comunidad de Madrid es la ORCAM, y por ello su papel debe ser el de tutelar, articular y vertebrar todo lo relacionado con la música clásica en nuestra región”, ha afirmado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante su intervención en la reunión del Consejo de Cultura.

Desde su puesta en marcha en 1984, en el caso del coro, y en 1987, en el de la orquesta, la ORCAM se ha caracterizado por combinar lo mejor de la creación contemporánea con el repertorio clásico. Su programación se desarrolla en el Auditorio Nacional de Música y participa en las temporadas de los Teatros del Canal, siendo la orquesta residente del Teatro de la Zarzuela.

El Auditorio de San Lorenzo, dependiente de los Teatros del Canal, ha desempeñado un papel fundamental dentro del ecosistema escénico madrileño, al acoger residencias artísticas, implantaciones escénicas previas a estrenos, ferias profesionales, además de ejercer como sede del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

A partir de ahora, Alondra de la Parra coordinará su actividad y propuesta musical, en diálogo con la que presenta la ORCAM en el Auditorio Nacional, mientras que la sede de la formación en la capital seguirá siendo su espacio habitual de trabajo y ensayo.

Una imagen de la ORCAM. Foto: Europa Press

En este nuevo marco, y con el propósito de reforzar la proyección cultural de San Lorenzo de El Escorial, De la Parra asumirá también su dirección, con la aspiración de situarlo como una de las principales citas musicales. “Su incorporación refuerza la apuesta del Gobierno regional por la excelencia, la proyección fuera de nuestras fronteras y la consolidación de San Lorenzo como uno de los grandes polos culturales de la región”, ha subrayado el consejero.

Por otro lado, el Festival Internacional de Arte Sacro inaugurará en su próxima edición un nuevo modelo que integrará dos miradas complementarias: la dirección artística y la programación nacional estarán a cargo de un grupo residente en la región, mientras que un artista de reconocido prestigio mundial asumirá una participación especial. Los primeros en asumir estos papeles, que se renovarán cada año, serán el violonchelista Josetxu Obregón junto a su grupoLa Ritiratay el prestigioso director de orquesta William Christie con su conjunto Les Arts Florissants.

“De esta forma, el festival consolida su identidad como un espacio de encuentro entre lo universal y lo local, entre las grandes figuras invitadas y la excelencia artística de nuestros intérpretes”, ha afirmado De Paco Serrano. Asimismo, ha adelantado que las fechas del festival serán del 29 de marzo al 20 de abril y que la programación se desarrollará principalmente en las iglesias de la región.

También ha avanzado una reformulación de Madrid en Danza, que pasará a funcionar simultáneamente como festival y feria, combinando la exhibición artística con un espacio profesional, convirtiéndose en punto de encuentro entre creadores, compañías, programadores y gestores culturales con el fin de generar oportunidades reales de colaboración y de desarrollo del sector.

Asimismo, y con la intención de reforzar su estructura y proyección para situarlo al nivel de las grandes bienales europeas, adoptará un formato bienal.

La Comunidad de Madrid refuerza su apoyo a la danza con este renovado proyecto, cuya fase de producción comenzará en 2026 y verá la luz en 2027 bajo la dirección de Mónica Runde. Entre una edición y la siguiente, los Teatros del Canal asumirán la programación de danza, continuando la línea de trabajo que ya se inició con Canal Baila y en el marco de la programación ordinaria.

Estas novedades suponen, según ha explicado el consejero, “avanzar en un cambio en la gestión de las políticas culturales, orientando su acción hacia la industria y hacia quienes la hacen posible, los profesionales del sector”, y entendiendo que “solo a través de un tejido industrial sólido se puede garantizar y favorecer el acceso real a la cultura”

Además, ha anunciado que el Festival de Otoño 2026 centrará su mirada en Estados Unidos, país invitado en la próxima edición de Hispanidad, bajo la dirección artística por segundo año consecutivo de Marcela Diez, que actualmente se encuentra presentando su primera programación para esta muestra de artes escénicas.

La Consejería de Cultura Turismo y Deporte también está desarrollando el Plan de Impulso de las Artes Escénicas y la Música 2026/29, así como el Plan Estratégico Audiovisual, iniciativas destinadas a reforzar las líneas de ayuda y a fortalecer el tejido profesional del sector cultural.

Además, la Comunidad de Madrid inaugurará en 2026 un nuevo festival literario como continuación de La Noche de los Libros, que 20 años después de su puesta en marcha evoluciona para ampliar su duración y dar un mayor protagonismo a las librerías.

“Este proyecto, bajo la denominación de LIBROMAD, la Semana del Libro de Madrid, busca dinamizar la actividad de las librerías y bibliotecas de la región y, especialmente, promover la venta de libros durante cuatro días en los que sucederán eventos que por su atractivo harán que más ciudadanos se acerquen a estos espacios”, ha explicado De Paco Serrano con motivo del Día de las Librerías. “Apoyar a la red librera de la región es favorecer el acceso a la cultura".

El evento tendrá lugar en torno al Día del Libro, 23 de abril, y se extenderá de jueves a domingo, frente al modelo de La Noche de los Libros de una única jornada, con el fin de facilitar que las personas interesadas puedan acudir a más de un acto entre todos los que tendrán lugar.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte programará un mínimo de 300 actividades en al menos 60 municipios de la región, tanto en librerías y bibliotecas como al aire libre, reforzando la participación de las librerías para que la iniciativa tenga un mayor impacto en las ventas de estas.