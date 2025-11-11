En marcha la renovación del INAEM: aprobada la creación de la Dirección General de Artes Escénicas y Música

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en el Auditorio Jorge Semprún, a 10 de febrero de 2025, en Madrid. Foto: Carlos Luján / Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura, el primer paso para la transformación integral del INAEM que tiene como objetivo actualizar, optimizar y mejorar la estructura organizativa, de gestión y de personal de este organismo.

A través de esta reforma, las actuales funciones del INAEM se repartirán entre este y la nueva Dirección General de Artes Escénicas y Música. Esta nueva Dirección General tendrá como función principal el fomento y difusión de la música, el teatro, la danza y el circo, gestionando las ayudas, premios y subvenciones dirigidas a estos sectores, así como la defensa del patrimonio y la coordinación con el sector.

Para ello, se prevé la creación de tres subdirecciones generales. La Subdirección General de Teatro y Circo tendrá la misión de mejorar la gestión especializada de apoyo al sector teatral, así como dinamizar el sector del circo, que vive un momento de auge, así como potenciar los circuitos propios de distribución y difusión de estos dos sectores.

Por su parte, la Subdirección General de Música se crea atendiendo al creciente peso de este ámbito de los últimos años, que abarca una gran diversidad. A través de esta Subdirección, por primera vez dedicada únicamente a la música, se trabajará en dar un apoyo más efectivo al sector, así como en su dinamización y promoción, tanto en el ámbito nacional como internacional.

En el caso de la Subdirección General de Danza y Creación Interdisciplinar, su creación da respuesta a una demanda histórica del sector. Esta Subdirección tendrá la misión de fomentar su crecimiento, consolidando la presencia de la danza española en el ámbito internacional y favoreciendo su circulación nacional.

Esta Subdirección dispondrá de una Oficina de Difusión de la Danza, que afrontará la labor de ahondar en la protección y puesta en valor de esta disciplina en toda su diversidad, así como impulsar la danza en las distintas administraciones públicas.

Además, la nueva Dirección General de Artes Escénicas y Música incorporará una División de Archivo, Documentación y Gestión del Patrimonio Escénico y Musical, que se hará cargo no solo de la protección y difusión de este patrimonio, sino también de su investigación, conservación, interpretación y exhibición. A esta División estarán adscritos el Museo Nacional de Artes Escénicas y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música.

Una reforma integral

El INAEM cumple hoy con dos funciones centrales, hasta ahora desarrolladas por el mismo organismo autónomo. Por un lado, el fomento de la música y las artes escénicas, y por otro lado la creación, producción y exhibición artística. En los últimos años, el INAEM ha experimentado un gran crecimiento en su volumen de actividad que, unido a la disparidad de sus funciones, ha motivado el análisis y debate sobre su reestructuración.

Con esta reforma, que incluye la creación de la nueva Dirección General, el INAEM conservará sus funciones de gestión y producción de las unidades de producción, en el ámbito de las artes escénicas y la música, en toda su dimensión y disciplinas, comprendiendo las labores de la creación, producción, programación y exhibición de actividades artísticas, a través de las distintas unidades dependientes de él.

Así, las unidades que dependerán del INAEM a partir de ahora son: el Auditorio Nacional de Música, el Centro Nacional de Difusión Musical, la Joven Orquesta Nacional de España, la Orquesta y Coro Nacionales de España, el Ballet Nacional de España, la Compañía Nacional de Danza, el Teatro de la Zarzuela, el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Centro de Tecnología del Espectáculo y el Castillo-Palacio de Magalia.