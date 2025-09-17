Los Reyes abren su palco del Teatro Real a la sociedad civil: así se elegirá a sus ocupantes

Según ha informado el Teatro Real, los Reyes han expresado su voluntad de que el Palco Real pueda ser utilizado por la sociedad civil en aquellas representaciones en las que no se use para actividades oficiales.

Esta decisión supondrá el acceso de representantes de distintos colectivos sociales a un espacio que, desde que el Teatro Real abrió sus puertas, hace 175 años, siempre ha tenido un uso institucional.

Desde hace años, los Reyes querían llevar a cabo esta iniciativa que, formalmente, ha podido ser puesta en marcha tras el trabajo conjunto del Teatro Real y de la Casa de Su Majestad el Rey.

Para la selección de las personas que podrán disfrutar de este espacio, se contará con la colaboración de organizaciones que apuestan por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas.

En coincidencia con la celebración el próximo 21 de septiembre del Día Mundial de la Paz, se ha propuesto que sean Unicef, ACNUR, Unesco, Médicos sin Fronteras, Cruz Roja Española, Cáritas Española, Save the Children, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Manos Unidas y Paz y Desarrollo las organizaciones que seleccionen a las personas que ocuparán el Palco Real en las funciones de Otello.

Los Reyes Felipe VI y Letizia en el palco real junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Foto: Javier del Real

La vigesimonovena temporada desde que se reabriera el Teatro Real, en 1997, se inaugurará el día 19 de septiembre con Otello, de Verdi, con dirección musical de Nicola Luisotti y escénica de David Alden.

En los próximos meses se invitará a organizaciones vinculadas a la celebración de otras efemérides como: el Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), el Día Mundial de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), el Día Mundial de la Educación (24 de enero), el Día Mundial de las Enfermedades Raras (28 de febrero), el Día de la Danza (29 de abril), el Día Mundial de la Cruz Roja (8 de mayo) y el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).