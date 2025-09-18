El pulso experimental marca la programación de Surge Madrid en su 12.ª edición

Surge Madrid celebra este año su 12.ª edición como muestra autonómica de artes escénicas, con una estructura orientada a la experimentación, la descentralización y el trabajo en red entre salas alternativas y compañías.

Este año la cita tiene lugar del 18 de septiembre al 12 de octubre y se articula en 21 salas diferentes, repartidas entre la ciudad de Madrid y los municipios de Alcorcón y Navalcarnero. La programación contempla un total de 56 propuestas.

De entre todas estas propuestas se podrá disfrutar de un total de 34 estrenos, 13 "Actividades Transversas" y siete iniciativas de creadores noveles. A esto se suma la sección internacional Conexión Iberoamericana.

Paralelo a todo esto se presentará la pieza HAXÄN de George Marinov, que trae este trabajo al 43.º Festival de Otoño y cuya presencia en el Surge Madrid es fruto de la colaboración entre ambos eventos escénicos que marcan el calendario del otoño teatral madrileño.

El repertorio incluye propuestas escénicas de teatro, danza, performance y música en varios formatos. Las obras recorren temáticas como el amor, la experiencia de vivir en Madrid, la salud mental, la precariedad laboral, el poso de la Guerra Civil, el deseo de la mujer y los abusos sexuales. Revisarán también clásicos como Bodas de sangre, El Quijote, Medea y Fuenteovejuna.

Con ello, nos encontramos ante un abanico de espectáculos heterogéneo en el que no prima ninguna línea estética o discursiva específica y en el que lo experimental cobra un protagonismo sin discusión.

Prueba de ello son las llamadas "Actividades Transversas", en las que se exploran lenguajes escénicos poco frecuentes en el circuito habitual. En ellas se introducen formatos híbridos y se proponen procesos imaginativos de investigación.

Un claro ejemplo de lo dicho es CASA/PIEL de Alba González Herrera, de corte performativo, o la experiencia Distrito Diógenes de Cráter. Otras propuestas optan por sumergirse en la relación entre cuerpo, espacio y memoria, como Historias de amor a la vida de RESIDUI TEATRO.

En lo referido a los estrenos la nómina es amplia y diversa. Nos encontramos, tan solo por nombrar algunos, con "FURIA" Unidad de Intervención Rápida de Teatro de Operaciones (Teatro La Usina) o _pluma de Anto Rodríguez.

Imagen promocional de 'Bodas sin sangre'. Foto: Virginia Rota

Entre las relecturas de clásicos presentes en la cita se encuentran Bodas sin sangre de La Belloch Teatro o Fuenteovejuna. Esto se nos fue de las manos de Teatro Cualquiera.

También se incluyen relatos que exploran el problema de la salud mental (El hambre imposible de ser normal, Teatro de los Invisibles), intervenciones en torno a la memoria (Permanencias de memoria sin lenguaje, Miren Muñoz y Denislav Valentinov) y planteamientos vinculados a la actualidad social (Aplausos a Teresa, Cía Tribueñe-Entrecomillas teatro).

En la sección Emergentes se han organizado siete propuestas de creadores y colectivos noveles, seleccionados para abrir el programa y que ocuparán la sala Réplika durante los primeros días del festival. Entre ellas figuran _mov (i) miento en.com (bate) del colectivo 26demarzo, Coreografías Virtuales: TikTok y movimiento(s) futuro(s) de Mauricio Pérez Fayos y XULA, GUAPA Y CHISPERA de Colectivo Chipén.

La mayoría de estos trabajos exploran el cruce entre tradición y nuevos lenguajes, como el folclore castizo reinterpretado desde perspectivas contemporáneas, la experimentación con plataformas digitales o ejercicios de dramaturgia autobiográfica.

Imagen promocional de 'Del teatro al mural'. Foto: Virginia Rota

Con la sección internacional, dos piezas iberoamericanas participan bajo la coordinación con el festival Hispanidad 2025. Por un lado, el trabajo de deambulación Vivir en una casa prendida fuego, de Julieta Koop y Danae Cisneros. Por otra parte, la edición se cerrará con la intervención plástica Del teatro al mural, de Ame en la tierra, que traslada la acción escénica al espacio público y problematiza la relación entre lenguajes y territorios.

Este año, las funciones están limitadas a dos por espectáculo, y en los días de estreno la programación queda reservada para la propuesta seleccionada. El criterio busca garantizar un tratamiento equitativo de los proyectos, fomentar la afluencia de público y evitar la saturación de las salas participantes.

El evento presenta prácticas escénicas que, desde lo local, proyectan una imagen diversa y cambiante del ecosistema teatral madrileño, y abre un espacio de interlocución para creadores, públicos y programadores alrededor de procesos de creación y exhibición menos transitados por el circuito institucional.