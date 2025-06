La danza de 'Afanador', con cinco premios, acapara unos Max con la mirada puesta en Gaza

El espectáculo de danza Afanador sigue atesorando premios esta temporada al ser la pieza más premiada de los premios Max de las Artes Escénicas, en una gala en la que en el apartado teatral ha destacado Casting Lear, y donde los premios de interpretación han sido para Enric Auquer y Ágata Roca.

Sobre la 28 edición de los Max, organizados por la Fundación SGAE, que se ha celebrado este lunes en el Teatro Gayarre de Pamplona, ha estado muy presente el recuerdo a Palestina y la guerra, con chapas prendidas de chaquetas y vestidos de los nominados, incluso Marta Torres, de la junta directiva de la SGAE, lucía un vestido confeccionado con dos de ellas.

Natalia Huarte ha sido la encargada de presentar la gala junto a Ana Sagües, Premio Promoción del Talento Artístico, una ceremonia que ha combinado por primera vez español y euskera y a la que ha asistido la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Sainz y la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia.

Afanador partía como favorita con ocho nominaciones, y ha recogido cinco, incluida mejor dirección para Marcos Morau, la primera vez que un espectáculo de danza se cuela en esta categoría.

La pieza también se ha alzado con el galardón a mejor espectáculo de danza para el Ballet Nacional; mejor composición musical; mejor iluminación y diseño de vestuario.

Juan Cristobal Saavedra, con una bandera palestina en su camiseta, recordó al recoger el premio a composición musical que la próxima representación de Afanador en el Teatro de la Zarzuela será de carácter solidario para recaudar fondos que destinará la ONU en Gaza.

No ha sido la única mención al conflicto, el equipo de Fugit, mejor espectáculo de calle ha reclamado solidaridad con el pueblo palestino, mientras que su director ha recordado que no son buenos tiempos para el amor y la esperanza, "pero no queremos rendirnos".

Una derivada de Rey Lear de Shakespeare, Casting Lear ha conseguido dos de los cuatro galardones a los que era candidata: mejor espectáculo (Barco Pirata, Andrea Jiménez y Teatro de La Abadía) y mejor adaptación (Andrea Jiménez y Juan Mayorga).

Uno de los momentos más emotivos de la noche lo ha protagonizado la actriz Petra Martínez al recoger el Max de Honor para ella y para Juan Margallo, su esposo recientemente fallecido, ambos Premio Nacional de Teatro, de manos de su hija Olga, con el auditorio en pie unido en un largo aplauso.

Petra Martínez. Foto: EFE/Villar López

"Es un poco duro para mi porque tengo la lágrima floja", ha dicho emocionada al subir al escenario y ha recordado que cuando recibieron la noticia del premio "estábamos muy contentos (...) porque nos lo dan por 60 años de trabajo". Una profesión que también les hizo vivir la política debido a la censura, pero les hizo viajar a Europa y a América con el grupo Tábano.

"Hemos sido muy felices y se me ha muerto, y se te muere alguien querido y te da rabia, y te cagas en todo lo cagable y en este momento me ha movilizado todo, porque lo peor es para el que se queda", y repuesta de la emoción ha terminado con un "¡viva palestina libre!".

Natural order of things, el espectáculo de danza contemporánea creado por GN/MC Guy Nader/María Campos ha conseguido tres Max, a mejor coreografía (Guy Nader y María Campos), además del de mejor intérprete de danza masculino para Alfonso Aguilar y femenino para María Campos, ninguno pudo asistir a recogerlo por estar de gira.

El actor Enric Auquer se ha alzado con el Max a mejor actor por El día del Watusi mientras que la actriz Ágata Roca lo consiguió en categoría femenina por L'imperatiu categòric.

Minutos antes, Cuento de Navidad (encapsulando a Dickens) de Societé Mouffette y COMA14 6 recogió el premio a mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar.

La manzanita con antifaz de espectáculo revelación ha ido a parar a Contra Ana, de La Contraria, que al borde del llanto ha recogido Alba García con un alegato a hablar de las enfermedades mentales.

Farra ha conseguido el Max a espectáculo musical, al recogerlo una de sus actrices cantó una de las estrofas más significativas de la pieza. "La palabra fue a la guerra y la consiguió parar", en alusión a la situación mundial.

Un testigo que recogió el presidente de la SGAE Antonio Onetti, que anunció que la gala de los Max 2026 se celebrará en el Teatro Romano de Mérida, "a ver si para entonces tenemos la paz que el mundo necesita".

Onetti ha solicitado que se concilien los avances tecnológicos con el respeto a los creadores y la protección de la cultura, en clara alusión a la inteligencia artificial "cuya regulación nos está dando tantos quebraderos de cabeza".

"Hay que regular desde un punto de vista ético y responsable y pide que se compensen económicamente" los derechos musicales, audiovisuales y también de las artes escénicas creados mediante IA.

El presidente de la Fundación SGAE, Juan José Solana, incidió en que no están "en contra del progreso, sí de que las máquinas nos sustituyan".

L'alegria que passa de Dagoll Dagom recibió el Max Aplauso del público 2025, un espectáculo con el que la compañía se despide de los escenarios tras 50 años de historia. Anna Rosa Cisquella, productora ejecutiva de la compañía, al recoger el premio pidió más apoyo al teatro musical nacional.

El Max aficionado o de carácter social será para Ignacio Aranguren y Vicente Galbete por su trayectoria como docentes del Taller de Teatro Escolar del Instituto Navarro Villoslada de Pamplona

Gorka Urbizu, alma del mítico grupo Berri Txarrak, ha puesto banda sonora a una ceremonia, en la que también ha participado Aurora Beltrán, exlíder de Tahúres Zurdos.