Isabelle Huppert, Ana Zamora y Amos Gitai, protagonistas de la nueva temporada de los Teatros del Canal

La nueva temporada de Teatros del Canal saca a relucir la gran creación escénica en español. Durante diez meses, desde septiembre hasta junio, se acogerán 93 espectáculos de 20 países distintos, 19 de ellos estrenos absolutos, además de 17 que lo serán en España y 23 en la Comunidad de Madrid.

El director gerente, Ruperto Merino, acompañado por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, subraya que la programación trata de "recuperar, difundir y renovar el milenario patrimonio escénico" de nuestro teatro.

Algunos de los nombres propios que darán color a los escenarios de Teatros Canal son José Luis Alonso de Santos, Ana Zamora, Calixto Bieito, Albert Boadella, Alondra de la Parra, Isabelle Huppert, Irene Jacob o Amos Gitai. Todo ello con un objetivo en mente: llegar a todos los públicos.

El programa de 2025-2026 apuesta por la danza, con un total de 35 espectáculos, seguido del teatro con 30. Además, la música sumará un total de 21 representaciones y las artes vivas 7.

A modo de prólogo, la programación de Teatros del Canal abrirá en julio con el proyecto de Ana Zamora, un rescate del teatro medieval y renacentista. La directora madrileña estrenará en el monasterio cisterciense de Santa María la Real de Valdeiglesias de Pelayos de la Presa Hacia ecos de lo Sagrado, un espectáculo de teatro musical hecho a medida para este lugar.

Según Merino, para este año uno de los objetivos de sus teatros es el de "rendir homenaje a los artistas que triunfan fuera de nuestra frontera". Destaca entre estos Romeo Castellucci, que presenta una reinterpretación de Berénice de Jean Racine, convirtiéndolo en un monólogo que interpretará una de las grandes actrices europeas, Isabelle Huppert.

Amos Gitai, una de las figuras esenciales en la confluencia entre el mundo palestino e israelí, presentará Golem, protagonizado por otra gran dama de la interpretación europea, Irene Jacob. La obra está inspirada en un cuento infantil de Isaac Bashevis Singer y textos de otros autores. En ella, Gitai superpone al mito del Golem cuestiones contemporáneas sobre la relación entre creación y destrucción, entre progreso y desastre.

En lo nacional, aparecen nuevas aportaciones a los grandes clásicos en las que se proponen una reinmersión en el Siglo de Oro español. Es el caso de Numancia de Cervantes, dirigido por José Luis Alonso de Santos o El teatro del Mundo de Calderón de la Barca, con la versión de la compañía española For The Fun of it. Además de una nueva visión de La dama boba de Lope de Vega, a cargo de Josep Maria Mestres.

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrenará su nuevo espectáculo Viaje al Amor Brujo con coreografías de Olga Pericet, Rafael Estévez y Valeriano Paños. La danza también acogerá las mejores compañías de ballet internacional, como la de Monte-Carlo, la Vuyani Dance Theatre y Goblin Party.

En el ciclo Canal Hispanidad podremos ver espectáculos de Calixto Bieito y Gabriel Chamé (arriba), Emiliano Dionisi o Aline Küppenheim (abajo), entre otros. Foto: Teatros del Canal

"Los Teatros del Canal tienen un compromiso con la región y con España, y por eso este año acogemos a compañías y artistas procedentes de las zonas afectadas por la DANA", ha afirmado Ruperto Merino. De esta manera, diferentes compañías valencianas representarán cuatro espectáculos: Las hijas de Bernarda, La caja de juguetes, ¿De dónde venimos? y Paüra.

Los Teatros del Canal abren la puerta a Hispanoamérica con Canal Hispanidad, con una programación de 12 espectáculos que reafirman la fortaleza de Argentina y Chile sobre los escenarios. Se trata de colaboraciones como las provenientes del Teatro San Martín que traen a España dos obras shakesperianas firmadas por Calixto Bieito y Gabriel Chamé. También nos encontramos con varias piezas de la escena independiente argentina como Sansón de las Islas del dramaturgo Gonzalo de María o la adaptación de la novela de Mario Benedetti Feos, protagonizada por Aline Küppenheim.