La Plaza de España canta de nuevo: arranca el Icónica de Sevilla con Justin Timberlake, Pet Shop Boys y Megadeath

Por fin regresa la música que hace vibrar el mármol. Del 30 de mayo al 14 de julio, la Plaza de España de Sevilla volverá a transformarse en un escenario monumental donde el patrimonio y la emoción se funden. Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 celebra su quinta edición consolidándose como una de las grandes citas musicales de Europa.

En apenas cuatro años, Icónica ha logrado lo que muchos festivales persiguen durante décadas: convertirse en símbolo. Con más de 190 millones de euros de impacto económico, es ya el evento privado de mayor repercusión en la ciudad, tan solo por detrás de los gigantes sevillanos por excelencia: la Feria de Abril y la Semana Santa.

La programación de este año es un desfile de iconos. Justin Timberlake, en su única actuación en España, será el encargado de abrir el festival el 30 de mayo. Le seguirán nombres tan dispares como sugerentes: Rigoberta Bandini y Zahara, Chayanne, Myke Towers, Leiva, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Love of Lesbian, Cypress Hill y Molotov, Kylie Minogue, Jean-Michel Jarre, Megadeth, entre muchos otros.

Justin Timberlake ofrecerá su única actuación en el país como parte de su gira mundial, marcando su regreso al país tras dos décadas. Con más de 54 millones de discos vendidos en solitario y diez premios Grammy, Timberlake presentará un repertorio que abarca desde sus éxitos clásicos hasta temas de su reciente álbum Everything I Thought It Was.

Más de 40 artistas internacionales y nacionales tejerán una banda sonora irrepetible para el verano sevillano.

Pero cada noche no comienza con un telón, sino con un prodigio: Icónica Lights. Un espectáculo de luz y música que este año se reinventa con una versión emotiva de El fuego fatuo, de El amor brujo de Manuel de Falla, interpretada por dos artistas de la tierra: Laura Gallego y Daniel Casares.

Esta obertura no solo enciende la plaza, sino que rinde tributo a la música andaluza como cimiento estético y espiritual de todo el festival.

Icónica no es solo un festival de música. Su Village gastronómico reúne propuestas de alta cocina, desde Lalola de Javi Abascal hasta sabores internacionales como Bonobo, Djanco, Croccante o la Freiduría El Salvador.

La noche se prolonga con las Endesa Music Sessions, afterparties a cargo de DJs de renombre como Mike Fajardo, Cristina Tosio, DJ Nano, Javi Guzmán, Michenlo, Bjones o Xite & Clara, entre otros.

A todo esto se suma su vocación ecológica y de innovación sostenible. En 2025, Icónica ha obtenido el Sello S de Sostenibilidad Turística del ICTES y la Certificación de Huella de Carbono verificada por OCA GLOBAL, gracias a una significativa reducción de emisiones respecto al año anterior.

Además, se une a la iniciativa Replanta Sevilla, que impulsa la reforestación urbana, y estrena tecnología acústica patentada para minimizar el impacto sonoro sobre el entorno patrimonial.