Miley Cyrus, demandada por plagiar a Bruno Mars en su éxito 'Flowers'

Miley Cyrus copó las listas de éxitos en 2023 con Flowers, una canción que muchos interpretaron que estaba dirigida a su ex, Liam Hemsworth. Más de un año después del lanzamiento, la cantante ha sido demandada por el tema, ganador del Grammy a la grabación del año, acusada de haber plagiado When I Was Your Man de Bruno Mars.

La demanda, que fue presentada el 16 de septiembre en el Tribunal del Distrito Central de California por Tempo Music Investments, alega que su canción incluye una "explotación no autorizada" de componentes musicales de la canción de Mars.

Tempo afirma que posee parte de When I Was Your Man a través de un acuerdo con el coautor de la canción, Philip Lawrence. Además de Lawrence, la canción también fue escrita por Ari Levine y Andrew Wyatt, aunque ni ellos ni Mars aparecen nombrados en el documento. En términos técnicos, la demanda afirma que Flowers replica "el diseño melódico y armónico básico de E-D-C-E-F al final de la Unidad 1 de When I Was Your Man".

"Cualquier fan de When I Was Your Man de Bruno Mars sabe que Flowers de Miley Cyrus no logró todo ese éxito por sí sola. Flowers replica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de When I Was Your Man, incluido el diseño del tono melódico y la secuencia del verso, la línea de bajo conectora, ciertos compases del coro, ciertos elementos musicales teatrales, elementos de la letra y progresiones de acordes específicas", expone la demanda.

El texto legal continúa señalando que las similitudes entre las dos canciones son "innegables" y afirma: "Basándonos en la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, Flowers no existiría sin When I Was Your Man. Con Flowers, Cyrus, Gregory Hein y Michael Pollack han creado una obra derivada de When I Was Your Man sin autorización".

El texto apunta que los demandantes quieren que la compensación económica se determine al final de un posible juicio o, en su lugar, proponen recibir 150.000 dólares por la infracción. Por el momento, Cyrus no se ha pronunciado públicamente al respecto.

Flowers se convirtió en la canción más reproducida en una sola semana en la historia de Spotify, mientras que When I Was Your Man llegó a encabezar la lista Billboard Hot 100 tras su estreno en 2013.