Bruce Springsteen anuncia un quinto concierto en España: dónde será, cuándo y cómo conseguir entradas

Este miércoles, Bruce Springsteen and the E Street Band emocionaron a los fanáticos al anunciar un segundo concierto en el Estadi Olímpic de Barcelona el 22 de junio de 2024. Esta decisión se tomó después de agotar rápidamente las 50,000 entradas para el primer espectáculo en tan solo media hora el martes.

De acuerdo con la información proporcionada por Doctor Music, la extensión del tramo español de la gira 2024 World Tour de The Boss incluirá actuaciones en el Cívitas Metropolitano de Madrid los días 12, 14 y 17 de junio, seguidas de las fechas adicionales en el Estadi Olímpic de Barcelona el 20 y 22 de junio.

Estos cinco conciertos en suelo español son parte de una gira mundial que abarcará 23 actuaciones en estadios de toda Europa, marcando el inicio el 5 de mayo de 2024.

[Bruce Springsteen estudia hacer un quinto concierto en España tras vender 50.000 entradas en Barcelona]

Doctor Music ha confirmado que no se prevén más conciertos en España y ha anunciado que las entradas para el último espectáculo añadido estarán disponibles a partir del martes 21 de noviembre a las 10:00 horas.

Los precios oscilarán entre 65, 70, 78, 90, 105 y 128 euros para las entradas de asiento reservado en grada, 128 euros para pista delantera y 85 euros para pista trasera, con gastos de distribución adicionales.

Una vida dedicada al rock

Bruce Springsteen, nacido en Long Branch, Nueva Jersey, el 23 de septiembre de 1949, es un ícono del rock cuya carrera ha abarcado décadas y ha dejado una marca indeleble en la música popular. Conocido como "The Boss", su viaje musical comenzó en la década de 1970 cuando formó la E Street Band y lanzó su álbum debut, "Greetings from Asbury Park, N.J." en 1973.

Aunque no fue un éxito comercial inmediato, Springsteen consolidó su reputación con el álbum "Born to Run" en 1975, que lo catapultó a la fama. Su habilidad para combinar letras profundas con un sonido enérgico y sus actuaciones carismáticas en vivo lo convirtieron en una fuerza imparable en el mundo del rock.

[Qué le pasa a tu cuerpo si comes sólo una vez al día: así es la dieta de Bruce Springsteen]

Durante la década de 1980, "Born in the U.S.A." (1984) se convirtió en un fenómeno global, con siete sencillos en el Top 10 de Billboard. Sin embargo, en lugar de descansar en su éxito, Springsteen se aventuró en proyectos más íntimos como "Tunnel of Love" (1987), explorando temas personales y relaciones.

En los años 90, se separó temporalmente de la E Street Band y lanzó álbumes más reflexivos, como "The Ghost of Tom Joad" (1995). La reunión con la banda en 1999 resultó en "The Rising", un álbum que abordó las secuelas del 11 de septiembre. La década de 2000 le valió numerosos premios, incluidos Grammys y un Óscar por "Streets of Philadelphia".

Impacto en la cultura y la vida

Springsteen ha demostrado versatilidad a lo largo de su carrera, desde sus letras que exploran la vida de la clase trabajadora hasta proyectos más experimentales. Su compromiso social se refleja en álbumes como "Wrecking Ball" (2012), que aborda temas políticos y sociales.

Más allá de la música, Springsteen ha participado activamente en causas benéficas y ha sido un defensor apasionado de los derechos civiles. Su impacto en la cultura estadounidense es innegable, consolidándose como una leyenda viva del rock. Con su característica voz y su presencia magnética en el escenario, Bruce Springsteen continúa influyendo en generaciones de amantes de la música en todo el mundo, manteniendo su estatus como "The Boss".

Sigue los temas que te interesan