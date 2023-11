Conciertos de Bruce Springsteen en España: los fans colapsan la venta de entradas

Este martes, 7 de noviembre, han salido a la venta las entradas para los conciertos de Bruce Springsteen en España. El cantante estadounidense visitará el país en 2024 para dar tres conciertos ante el público español. En concreto, Springsteen tendrá dos espectáculos en Madrid, en el Estadio Cívitas Metropolitano, y otro en Barcelona, en el Estadi Olímpic.

Durante la primera hora de esta jornada, miles de fans esperaban la llegada de las 10:00 horas, el momento en el que se ponían a la venta las entradas de la gira World Tour 2024 junto a E Street Band. Se trata de uno de los shows más esperados del próximo año, tanto es así que la plataforma en la que se pueden adquirir las entradas ha colapsado nada más abrir la venta.

"Estás en la sala de espera debido a la gran demanda. Por favor, espera, pronto será tu turno", avisaba a los "fans" del Boss la pasarela previa a seleccionar asientos. "Mientras tanto, asegúrate de tener a mano tus datos de cliente y de pago", se podía leer en la página web de Entradas.com. Asimismo, las entradas para los conciertos del cantante estadounidense se pueden adquirir también a través de Doctor Music.

Bruce Springsteen en un concierto en Reino Unido. GTRES

En las últimas horas, los seguidores de Bruce Springsteen ya sabían que la rapidez era fundamental para lograr conseguir una entrada para los conciertos del artista en España, aunque lo que no sabían era que la venta de los tickets iba a generar el caos también en los precios.

De hecho, la plataforma de venta de las entradas recomendaba a los usuarios que no abriesen navegadores o pestañas al mismo tiempo porque "corres el riesgo de perder tu plaza en la sala de espera".

Según las condiciones reflejadas en la página web, los menores de 16 años deberán ir acompañados de sus padres, un tutor legal o adulto responsable autorizado y los menores de 6 años no podrán asistir al evento.

Otra de las normas que ha generado más recelo entre los seguidores del cantante es que se pueden comprar hasta un máximo de seis entradas por usuarios para evitar la reventa de tickets. De hecho, las personas que compren más entradas de las permitidas, pueden tener una cancelación en su compra.

Fechas y precios de los conciertos de Bruce Springsteen

Los conciertos de Bruce Springsteen tendrán lugar el 12 y 14 de junio de 2024 el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid y, más tarde, el 20 de junio, llegará a Barcelona para cantar en el Estadi Olímpic de la ciudad condal.

El precio de las entradas oscilará entre los 65 y los 128 euros para las entradas de asiento reservado en grada, de 128 euros para pista delantera y 88 euros para pista trasera (85 en Barcelona), gastos de distribución no incluidos, y se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra. La gira europea de Bruce Springsteen and The E Street Band en 2023 vendió más de 1,6 millones de entradas y obtuvo grandes elogios como uno de los mejores espectáculos en la carrera de la banda.

