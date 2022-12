Laura Cepeda: "Sin su cuñada Jo, Van Gogh no existiría en la historia de la pintura"

¿Qué libro tiene entre manos?

El pasado no es un sueño de Theodor Kallifatides, pero Cartas a Theo de Vincent Van Gogh es ahora mi libro de cabecera.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Una escritura demasiado recargada o un tema innecesariamente truculento.

¿Con qué personaje cultural le gustaría tomar un café?

Hay muchos: Aristóteles, Maquiavelo, Santa Teresa de Jesús, Shakespeare... De todos he aprendido algo.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Sí, no tendría más de 8 años, los cuentos de Christian Andersen. Esos tomos aún los guardo.

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura?

Papel, al atardecer o antes de irme a dormir.

¿Qué persona o acontecimiento cultural le hizo cambiar su manera de ver el mundo?

Me tuve que ir con 19 años a Italia sola y tuve la fortuna de estudiar en Scuola del Piccolo Teatro y hacer una función con Dario Fo: La storia di un soldato. Me recorrí en seis meses toda Italia y visité todos los museos. Esos meses me marcaron culturalmente.

¿Cómo reparó en la figura de Jo Van Gogh?

Mi compañero es pintor y me habló de ella hará unos dos años, pero yo no quería escribir más monólogos; luego, aunque suene a vanidad, ella me buscó a mí pues se sucedieron una serie de casualidades que yo no busqué muy mágicas e inesperadas.

¿Puede decirse que sin ella no conoceríamos hoy a su cuñado, el afamado Vincent?

De eso no me cabe la menor duda, sin ella Van Gogh no existiría en la historia de la pintura.

¿Qué movía a Jo cuando decidió pelear por la conservación de las obras de Vincent?

El convencimiento absoluto de que Vincent era un artista que estaba abriendo la puerta a una nueva forma de entender la pintura, que había sido maltratado y malentendido. En sus dos años de matrimonio con Theo aprendió mucho de pintura.

Para su dramaturgia se basa en cartas del propio pintor. ¿Qué toma de ellas?

A menudo, párrafos de las mismas cartas pero, sobre todo, su lectura me ha golpeado y me ha hecho sentir muy cercana a él, pero no puedo olvidar que también he leído los diarios de Jo.

¿Qué tipo de música escucha últimamente más?

Johansson, Ritcher.

¿Qué película ha visto más veces?

Bitelchús.

¿Se ha enganchado a alguna serie? ¿Cuál?

The Leftovers y Strange Things.

¿Le importa la crítica, le sirve para algo?

Sí, me importa y me sirve para aprender, lo malo es que ahora cualquiera se puede erigir en crítico en las redes sin tener una mínima base cultural.

¿Entiende, le emociona, el arte contemporáneo?

Hay artistas que me emocionan como Basquiat, Hockney, Hopper, Lucian Freud, Bacon, Louise Bourgeois, Kooning, sin embargo, el videoarte me cuesta.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

La noche estrellada de Vincent Van Gogh.

¿Le gusta España?

Mi corazón bate con esta tierra, soy parte de ella y luego tenemos un clima maravilloso, una historia cultural riquísima y muy variada y ¡es tan bonita! Y por supuesto, aunque suene frívolo, que tengamos bares por todos lados. Cuando salgo fuera viajo mucho, los echo siempre de menos.

¿Qué medida urgente tomaría para mejorar la situación cultural el país?

Un control serio de la educación con ayudas para tener más profesorado con menos alumnos con unas materias que resultaran útiles y atractivas y escuelas cercanas para todos. Hay que empezar con la educación cultural y social, sin ella estamos perdidos.

