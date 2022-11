De Kenny Garrett a Moisés P. Sánchez, todos los caminos del jazz conducen a noviembre

Kenny Garrett. Foto: Jimmy Katz

Kenny Garrett

Saxofonista y flautista



Se curtió entre leyendas. Fue parte de la orquesta de Duke Ellington y del ensemble de Miles Davis. El Berklee College le nombró Doctor Honoris Causa. Un jazzman, pues, ungido por la academia. Y ha compartido escenarios y grabado con Mehldau, Corea, Hancock... “Uno de los saxos altos más admirados tras Charlie Parker”, apunta el New York Times. Razones todas para degustar sus escalas en nuestro país: Villanos del Jazz, Jazz Almería (donde estará también Kyle Eastwood), Festival de Granada y Festival de Málaga. Llega con el disco Sounds From The Ancestors, donde funde a Marvin Gaye con Aretha Franklin.

Dianne Reeves. Foto: © Jerris Madison

Dianne Reeves

Cantante

Una voz que nos conecta con el linaje vocal más ilustre de la historia de jazz. En la vibración de sus cuerdas vocales resuenan los nombres de Sarah Vaughan, Betty Carter y Shirley Horn. Con una realeza, en fin, de la que ella hoy es máxima representante con su poderío y expresividad. Técnica y emoción, aliadas al unísono. Un despliegue de recursos de la artista de Detroit que eclosionó en la banda sonora de Buenas noches, y buena suerte, la película de George Clooney. La encontramos en el cartel de Jazzmadrid y en el Voll-Damm Jazz Festival. Dos citas que, escogiéndola para su programación, ensalzan el ars canendi.

Eliades Ochoa

Eliades Ochoa

Guitarrista y cantante

Vamos a bailar un sueño es el disco que viene a defender el maestro Eliades Ochoa a España, por partida doble: en el Voll-Damm Jazz Festival y en el más modesto Festival de Palencia, que capitanea el editor José Ángel Zapatero con encomiable perseverancia. Nos dispensará una dosis reconcentrada de cubanía, de la que él es uno de los portavoces musicales más célebres en la actualidad. Una popularidad que se disparó en el plano internacional gracias a Buena Vista Social Club, aquel álbum antológico que reunía junto a él a otros gigantes de la música de raíz en la isla caribeña.

Marco Mezquida. Foto: Mireia Miralles

Marco Mezquida

Pianista y compositor

La nueva temporada de Jazz Círculo arranca con el concierto de Jorge Moreno & Foedus y finalizará en febrero con Keith LaMar junto al cuarteto del pianista Albert Marquès. Otro pianista, Marco Mezquida, es sin duda uno de los platos fuertes de esta selecta programación puesta en liza por el CBA. Con una cincuentena de discos de catálogo y protagonista de aventuras como las que le han emparejado con el guitarrista flamenco Chicuelo o la cantante Silvia Pérez Cruz, el músico menorquín es uno de nuestros estandartes jazzísticos. Un instrumentista capaz de reinventar a Ravel o Beethoven y ganárselos para el jazz.

Abdullah Ibrahim

Abdullah Ibrahim

Pianista y compositor



87 años le contemplan. Y ahí sigue, acariciando teclas. El pianista nacido en Ciudad del Cabo mantiene una actividad impropia de su edad. Tras el periodo pandémico, ha retomado su travesía incesante por el mundo. Por aquí desembarca en Jazzmadrid. Famoso por su pieza Mannenberg, grabada por primera vez en 1974 y convertida en un himno contra el apartheid, régimen de segregación racial que le ‘invitó’ a marcharse de su tierra. En los 60 recaló, de hecho, en Nueva York y, más allá de un corto regreso en los 70 a su país, se mantuvo en el exilio hasta principios de los 90. Jazz resistente y contestatario.

Perico Sambeat

Perico Sambeat

Saxofonista y compositor



Un trotamundos que se las sabe todas en los predios de jazz. Un veterano curtido en mil batallas que no ha perdido las ganas de experimentar, como prueban, por ejemplo, sus acercamientos al universo del hiphop. El saxofonista valenciano se ha enrolado ahora en un combo acaudillado por la pianista y compositora coreana Songah Chae, que va hipnotizando audiencias por donde quiera que toca. "Delicada, cautivadora, enérgica, apasionada...”, son algunos de los epítetos que le ha dedicado The Guardian. Con nuestro Sambeat tiene una química explosiva que brindarán en el II Festival de Jazz y Poesía de Avilés.

Melody Gardot

Melody Gardot

Cantante y compositora



El origen de su relación con la música en la niñez fue traumático: un atropello la dejó postrada en cama y ahí empezó a componer para sobreponerse. La música como tabla de salvación a la que se aferró la cantante de Nueva Jersey, orlada por ese halo de femme fatale de cine negro que tanta sugestión genera sobre el escenario. Carisma, verdad y hondura para sus combinaciones de géneros: jazz, funk, rhythm and blues... Un cóctel que degustaremos en Jazzmadrid y en el Voll-Damm de Barcelona, donde desembarca con su sexto álbum, Entre eux deux, lanzado en mayo.

Moisés P. Sánchez. Foto: Ernesto Cortijo

Moisés P. Sánchez

Pianista y compositor



Moisés P. Sánchez es artista residente esta temporada en el Centro Nacional de Difusión Musical. Una acertadísima decisión dada la facultad del pianista, compositor y productor madrileño para tender puentes entre el jazz y la música clásica. En su concierto en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, dentro del marco de Jazzmadrid, revisará su disco Dedication, lanzado en 2010, y desgranará también piezas nuevas. Para la ocasión, se ha rodeado del contrabajista Toño Miguel, el batería Borja Barrueta y el saxofonista Javier Vercher, que incorporará el hard-bop en una sesión dominada por un jazz contemporáneo en su versión más comunicativa.

