El bono cultural joven llegará en junio, también para los refugiados ucranianos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la regulación del bono cultural de 400 euros que destinará a todos los jóvenes que cumplan 18 años este 2022. Podrán solicitarlo los jóvenes que tengan la nacionalidad o residencia española, así como los que sean solicitantes de asilo en España, incluidos los refugiados ucranianos que alcancen la mayoría de edad este año.

Se trata de una medida que ya existe en países como Italia o Francia, y que persigue el doble objetivo de fomentar entre los jóvenes el hábito de consumir productos culturales y de "revitalizar" el sector cultural, "reduciendo el impacto negativo causado por la pandemia", explica el Ministerio de Cultura.

La medida fue anunciada en octubre del año pasado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta con un presupuesto de 210 millones de euros y el dinero estará disponible para sus 500.000 beneficiarios, aproximadamente, a partir de junio en una tarjeta prepago virtual que funcionará a través de una aplicación móvil y podrá utilizarse como si fuera una tarjeta de crédito durante los 12 meses siguientes a su concesión. En caso de que algún beneficiario no tenga dispositivo móvil, se le entregará una tarjeta física.

De los 400 euros, los beneficiarios del bono podrán gastar hasta un máximo de 200 euros en artes en directo, patrimonio cultural y artes audiovisuales: entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales. Se trata de la mayor partida, debido a que el de los espectáculos en directo es "el sector más afectado por la pandemia".

Otros 100 euros se podrán destinar a productos culturales en soporte físico: libros, revistas, prensa u otras publicaciones periódicas; videojuegos, partituras musicales, discos y películas. Los 100 restantes deberán gastarse en el consumo de cultura en soporte digital: suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, compra de libros digitales, podcasts, suscripciones a videojuegos en línea, suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

Este reparto de cantidades entre las tres categorías se ha establecido "para que los jóvenes descubran y accedan a expresiones culturales que quizás no tienen en su radar, o a las que no pueden acceder", informa el ministerio, y "para que no haya un sector más beneficiado que otros, sino que el impulso se reparta entre todas las empresas culturales".

La adquisición de productos de papelería como libros de texto curriculares, ya sean impresos o digitales; equipos, software, hardware y consumibles de informática y electrónica; material artístico, instrumentos musicales, espectáculos deportivos y taurinos, moda y gastronomía no serán subvencionables. Tampoco cubrirá la adquisición de "productos que hayan sido calificados como X o pornográficos".

El bono solo podrá usarse en establecimientos o instituciones culturales previamente adheridos al programa, lo cual "no requiere inversión tecnológica ni largos procesos administrativos", señala Cultura. El dinero llegará al establecimiento de forma "casi directa, como el de un pago con tarjeta de crédito".

- El Bono Cultural Joven será compatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras administraciones públicas.

