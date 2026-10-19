Antonio Banderas será la pareja policíaca de Nicolas Cage en la quinta temporada de 'True Detective'

La quinta temporada de True Detective ya tiene protagonistas confirmados. Al cacareado fichaje de Nicolas Cage, cuya incorporación queda finalmente confirmada, se suma ahora el fichaje de Antonio Banderas como coprotagonista de la nueva entrega de la aclamada serie antológica de HBO.

En un escueto comunicado, la plataforma ahora ya propiedad de Skydance, señala que Cage encarnará a Henry Logan, mientras que Banderas dará vida a Rai García en los nuevos capítulos, cuya producción comenzará el próximo año.

Issa López, responsable de Noche Polar, la anterior temporada de la serie que protagonizó Jodie Foster, será de nuevo showrunner, guionista, directora y productora ejecutiva. Además, Daniel Zelman ejercerá de guionista y productor ejecutivo. La extensa nómina de productores ejecutivos cuenta también, además de los dos protagonistas, Cage y Banderas, con el creador de la serie original Nic Pizzolatto, su director, Cary Joji Fukunaga, y sus dos estrellas, Woody Harrelson y Matthew McConaughey.

Aunque el comunicado más reciente de HBO no da más detalles de sus personajes protagonistas, salvo sus nombres, ni de su trama, ya trascendió que la quinta temporada de True Detective estará ambientada en Nueva York, en Jamaica Bay.

Así lo reveló en febrero de 2025 Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, según recogió Deadline. "Issa tiene mucho que decir, al igual que en Noche polar. Es un entorno diferente, pero igual de impactante", expresó.

"Habrá algunas conexiones importantes entre todo lo que ocurre en Ennis, Alaska, y los personajes de Ennis, Alaska, y lo que ocurre en la nueva [temporada]. Dicho esto, es una nueva historia, con nuevos personajes, todo nuevo", adelantaba por su lado López en una entrevista concedida a New York Post.

A falta de confirmación oficial, todo indica que Henry Logan, el personaje de Cage, será un detective de la ciudad de Nueva York y Rai García encarnado por Banderas será su compañero de fatigas, replicando así las dinámicas de muchas de las temporadas de la serie protagonizadas por parejas de policías.

True Detective fue creada por Nic Pizzolatto, que ejerció de showrunner de las tres primeras entregas, cada una de las cuales contó con un reparto diferente. La primera temporada se estrenó en 2014 y estuvo protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson; la segunda llegó en 2015 y su reparto estuvo encabezado por Colin Farrell y Vince Vaughn y la tercera vio la luz en 2019 y contó con Mahershala Ali y Stephen Dorff.

Para la cuarta temporada, que se convirtió en la más vista de la serie, López tomó el testigo de Pizzolatto como showrunner. La entrega estaba protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis y aterrizó en la plataforma en 2024.