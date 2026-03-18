Muere a los 84 años Tsutomu Shibayama, figura clave del anime y director de la serie de 'Doraemon'

Tsutomu Shibayama, figura clave de la animación japonesa y director de la serie y las películas de Doraemon, ha fallecido a los 84 años a causa de un cáncer de pulmón, según ha informado el estudio Ajia-do Animation Works.

Nacido en 1941 en Tokio, Shibayama comenzó su carrera en el manga antes de centrarse en la animación, donde acabaría convirtiéndose en uno de los grandes referentes en Japón. En ello tiene mucho que ver su trabajo en la adaptación del "gato cósmico" a la pantalla, tanto en la pequeña como en la grande, durante más de 20 años.

La trayectoria de Shibayama, sin embargo, dio para mucho más: participó en el desarrollo de series como Lupin III en sus primeros años, y después estuvo al frente de producciones como Nintama Rantarō o la primera temporada de Ranma 1/2.

Desde Ajia-do, el estudio que cofundó en los años setenta, subrayan que Shibayama “sostuvo la franquicia Doraemon tanto en televisión como en cine, consolidando su salto de fenómeno local a icono global". Su estilo apostaba por la aventura y el humor familiar, e introducía elementos de ciencia ficción.

La noticia de su muerte, comunicada días después del fallecimiento -que ocurrió el 6 de marzo- y seguida de un funeral privado en el que solo participaron sus familiares más cercanos, ha provocado numerosas muestras de reconocimiento dentro de la industria del anime.

Doraemon nació como manga a finales de los años sesenta de la mano del dúo Fujiko F. Fujio, seudónimo del dibujante Hiroshi Fujimoto, en plena expansión del cómic infantil en Japón. El personaje aparece por primera vez en 1969, en varias revistas de la editorial Shogakukan, con la premisa sencilla y potentísima de un gato robot del siglo XXII que llega al presente para cambiar el destino de un niño perdedor y angustiado.

Con su adaptación a la pequeña pantalla, Doraemon se convirtió en un icono global, una serie familiar que quedó impresa en los recuerdos infantiles de muchos espectadores.

A lo largo de su carrera recibió diversos reconocimientos, entre ellos el Premio de la Agencia de Asuntos Culturales en 2012 por su contribución al mundo de la animación.