Agatha Christie, reina del misterio y del 'streaming': Netflix estrena la serie 'Las siete esferas'

Si Agatha Christie (Reino Unido, 1890-1976) levantase la cabeza, se sentiría orgullosa viendo cómo el género de suspense y asesinatos al que consiguió darle brillo sigue siendo uno de los géneros cinematográficos más populares.

La prolífica obra de la Dama del misterio, cuya muerte cumple este enero medio siglo, ha sido adaptada en más de un centenar de ocasiones para cine y televisión.

Netflix se ha sumado al homenaje del 50 aniversario de la muerte de la escritora con el estreno de la serie Las siete esferas, ya disponible en la plataforma.

La miniserie, basada en uno de los primeros libros de Christie, publicado en 1929, se centra en un misterio alrededor de una sociedad secreta en el Londres de 1925.

Este libro ya tuvo una adaptación televisiva en los ochenta, un telefilme británico de más de dos horas con Cheryl Campbell como la protagonista y John Gielgud en el reparto.

La efervescencia de los felices años 20, con sus fiestas opulentas al ritmo de charlestón, se ve interrumpida por un asesinato.

Como es habitual en las novelas de Christie, la resaca de la primera Guerra mundial —época en la que ella empezó a escribir profesionalmente—está muy presente en sus personajes: viudas, soldados marcados por el frente y fortunas echadas a perder.

En Las siete esferas, lo que comienza como una travesura de unos jóvenes ociosos en una mansión de campo termina desvelando la existencia de la organización clandestina vinculada con altos cargos políticos británicos y obsesionada con una fórmula secreta que podría salvar al país entero.

Curiosamente, la serie arranca en la plaza de toros de Ronda, donde un hombre, al que conoceremos en el tercer episodio, es embestido por un toro.

Mia McKenna-Bruce, que saltó a la fama con su primer gran papel protagonista en la película How to Have Sex (Molly Manning Walker, 2024) vuelve a tener un papel protagónico en esta serie, interpretando a Lady Eileen "Bundle".

Helena Bonham Carter en la serie 'Las siete esferas'

Esta señorita de alta cuna londinense se ve envuelta en una trama de conspiraciones y crimen organizado, y será la encargada de desentrañar el misterio.

Le acompañan Helena Bonham Carter, como la madre traicionera de la protagonista, y Martin Freeman, un detective de Scotland Yard, al que Lady Eileen ayudará a resolver el misterio.

Aunque Poirot y Miss Marple sean sus personajes más célebres, Agatha Christie creó varias heroínas jóvenes e intrépidas: Anne Bedingfield, protagonista de El hombre del traje marrón (1924), Victoria Jones (Intriga en Bagdad, 1951) o la propia Bundle, cuyo arquetipo es precursor de las muchas protagonistas de los thrillers actuales.

La ficción, escrita por Chris Chibnall —creador de la elogiada serie británica Broadchurch (2013-2017)—, cuenta con Suzanne Mackie (productora de The Crown) y el propio Chibnall como productores ejecutivos, en colaboración con Netflix.

Tres episodios de una hora de duración, donde el misterio se mezcla de forma inteligente con píldoras de humor británico —"Es un poco raro lanzar armas de fuego antes de haber desayunado", alega uno de sus carismáticos personajes—.

Desde los primeros telefilmes en blanco y negro hasta las miniseries de prestigio de la BBC y las producciones de plataformas, la mezcla de whodunit y cosy crime de Christie ha sido una apuesta segura para las productoras.

En este sentido, la televisión británica no ha perdido la oportunidad de sacar rédito a una de sus escritoras más célebres. En 2026 está prevista una nueva serie sobre Tommy & Tuppence, la peculiar pareja de detectives creada por Christie, una ficción de seis episodios producida para ITV y BritBox, plataforma de streaming impulsada por la BBC.

Para la cadena también está trabajando la guionista Sarah Phelps, que ya ha firmado cinco adaptaciones de Christie —Y no quedó ninguno (2015), Testigo de cargo (2016), Inocencia trágica (2018), El misterio de las letras (2018) y El misterio de Pale Horse (2020)— y estrenará también este año una adaptación de Noche eterna, todavía sin fecha confirmada.

Sobre esta novela, una de las más experimentales y que se inclina más hacia el romance y el terror que hacia el trabajo detectivesco, 20th Century Studios también está preparando una película.

Dirigida por Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), el filme está aún sin fecha de estreno pero fue anunciado en diciembre de 2025 como uno de los próximos proyectos fuertes del estudio, que también ha confirmado que trabaja en tres grandes trabajos relativos al universo Christie: una nueva Miss Marple y nuevas adaptaciones de Y no quedó ninguno y Testigo de cargo, todavía sin fecha.

También se espera el regreso del famoso detective Poirot en manos de Kenneth Branagh, que adaptó Asesinato en el Orient Express (2017), Muerte en el Nilo (2022) y Misterio en Venecia (2023), y hay rumores de que pueda hacer una cuarta entrega, con El asesinato de Roger Ackroyd.

Debemos ver el triunfo del universo Christie también en fenómenos como Puñales por la espalda, cuya tercera entrega, producida por Netflix, se estrenó en diciembre del año pasado.

Esta trilogía, que se remonta a 2019, repopularizó el whodunit, gracias a su acogida de crítica y público, demostrando que el universo Christie sigue funcionando muy bien en clave contemporánea, y con algo más de énfasis en esa lucha de clases entre ricos y pobres, que lleva años (quizá de esto tenga la culpa Parásitos) explotándose en la ficción.

Además, con motivo del 50 aniversario de su muerte, Filmin rescata este mes las 13 temporadas remasterizadas del Poirot interpretado por David Suchet, cuyas historias podrán leerse en Primeros casos de Poirot, libro que la editorial Espasa incorpora este mes a su colección junto al volumen de relatos El podenco de la muerte.

Quién sabe si dentro de unos años también acabarán en el catálogo de alguna plataforma. El juego de adivinar quién es el asesino sigue siendo irresistible.