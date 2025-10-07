'El centro': tramas a lo John Le Carré, un trasunto de Jackson Lamb y espías con apreturas económicas

En la teleficción española ha pervivido una tendencia consistente en copiar, de manera más o menos evidente, originales foráneos de éxito.

Podríamos remontarnos a Hospital Central (Antonio Mercero, Jorge Díaz y Moisés Gómez, 2000-2012), remedo indisimulado de Urgencias (Michael Crichton, 1994-2009); citar Acusados (Xosé Morais y Darío Madrona, 2009-2010), que trató de replicar sin fortuna las formas de Daños y prejuicios (Glenn Kessler y Tod A. Kessler, 2007-2012), o hablar de Vis a Vis (Daniel Écija, Álex Pina, Esther Martínez Lobato y Iván Escobar, 2015-2019) que empezó pareciéndose sospechosamente a Orange is The New Black (Jenji Kohan, 2013-2019) para, poco a poco, distanciarse de ella a la búsqueda de temáticas y soluciones dramáticas menos sobadas, más auténticas.

El centro, creada por David Moreno (Fariña, El inmortal) y dirigida al completo por David Ulloa (La peste, La chica de nieve), bien podría inscribirse en esta corriente. Es un relato de espionaje cuyo núcleo se sitúa en las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia y que se nutre de tres modelos previos que articula sin despegarse del contexto español y sin caer en la estilización forzada o el acartonamiento.

La nueva producción de Movistar Plus+ bebe de las fuentes de The Americans (Joseph Weisberg, 2013-2018) en tanto en cuanto el asesinato de uno de sus agentes en Guatemala destapará una intriga relacionada con los servicios de inteligencia rusos y con la presencia de uno de sus miembros en nuestro país, por lo demás un empresario español de currículum aparentemente intachable y con una envidiable posición social.

El otro referente evidente es Oficina de infiltrados (Eric Rochant, 2015-2020). En primer lugar, porque el líder de la unidad que encarna con convincente rectitud Juan Diego Botto deberá descubrir al topo que tiene en su equipo y que facilita información al enemigo. Y, en segunda instancia, porque las apreturas personales por las que pasan los personajes –la conciliación familiar, las estrecheces económicas– son igual de importantes que sus quehaceres profesionales.

El tercer título que no podemos pasar por alto es Slow Horses (Will Smith, 2022-?), representado por Iñaki (un espléndido David Lorente), responsable del equipo auxiliar que deberá localizar y apresar al causante de las filtraciones. Este trasunto hispano de Jackson Lamb (Gary Oldman) encarna lo prosaico de un oficio que siempre se nos presentó bien bajo lo oropeles del glamour (James Bond), bien bajo las sinuosidades musculares de un puñado de héroes atléticos (Ethan Hunt, Jason Bourne).

El centro combina con efectividad las tramas bizantinas de un John Le Carré al que se homenajea directamente, sin por ello apartarse de la realidad nacional ni dejar de ofrecer una lectura geopolítica de interés.

Cierto es que la subtrama de la periodista involucrada en la muerte del agente (Elena Martín) y la mujer del empresario (Kimberley Tell) tensa demasiado la credibilidad. Dicho esto, las interpretaciones del elenco (Israel Elejalde, Clara Segura, Tristán Ulloa, Elisabet Casanovas) se alejan de toda impostura y transmiten una infrecuente verosimilitud.