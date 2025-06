El misterio de las cartas quemadas de Jane Austen: entre secretos familiares y romances imposibles

Se calcula que Jane Austen (1775-1817) llegó a escribir entre 2.000 y 3.000 cartas. La autora, cuyo 250.º aniversario se celebrará en diciembre, escribía compulsivamente a sus más de 30 sobrinos para darles consejo y a sus siete hermanos, sobre todo a Cassandra, para compartir todos los detalles de su vida.

En sus cartas, de las que solo se conservan 160, la autora de Orgullo y prejuicio vertía aún más dosis de ingenio e ironía que en sus novelas, contando con total sinceridad a su hermana mayor su visión de la sociedad británica de principios del siglo XIX.

“La señorita Blachford es lo suficientemente agradable. No quiero que la gente sea demasiado agradable, porque así me ahorro el trabajo de que me gusten mucho" o "Te felicito por nuestro nuevo sobrino, y espero que si alguna vez llega a ser ahorcado, no sea hasta que seamos demasiado viejas para preocuparnos por ello", pueden leerse en algunos de los manuscritos que Jane escribió a Cassandra, recogidos en el libro Jane Austen, Her Life And Letters: A Family Record (1913), publicado por su sobrino William Austen-Leigh.

Para muchos historiadores y expertos, estas cartas entre las hermanas funcionan casi como un diario compartido, fundamental para conocer en profundidad la figura de la célebre escritora.

De ahí que la decisión de Cassandra de quemar prácticamente todas tras la muerte de Jane en 1817 siga suscitando más preguntas que respuestas.

Miss Austen, miniserie británica que estrena este miércoles Movistar Plus+, busca desentrañar este misterio, convertido en una de las grandes incógnitas de la literatura.

Su directora, Andrea Gibb, parece ya experta en descifrar la cara más desconocida del universo austeniano.

Fue una de las guionistas de Sanditon (2019), la serie basada en el manuscrito inacabado de la autora de Persuasión y Mansfield Park, donde se atrevió a imaginar los destinos y deseos de personajes apenas esbozados por Austen.

En Miss Austen, basada en la novela homónima de Gill Hornby, vuelve a sumergirse en los recovecos más íntimos de la biografía austeniana, centrándose en la estrecha relación entre Jane (con una lograda interpretación de la valenciana Patsy Ferran) y Cassandra (una emotiva Keeley Hawes de mayor, Synnøve Karlsen de joven).

Con su novela, Hornby —hermana del también escritor británico Nick Hornby— quiso resignificar el papel de Cassandra, considerada la villana de la historia por todos los biógrafos de Austen debido a que fue la responsable de la destrucción final de las cartas de Jane, y reconocerla como el pilar fundamental de la autora.

Fotograma de 'Miss Austen'.

"Cassandra lo era todo para Jane y sin Cassandra no habrían existido las novelas de Jane Austen", afirmó la escritora en una entrevista en Masterpiece, que buscaba humanizar a ambas hermanas, evitando tanto la idealización como la condena simplista.

La serie, inspirada en hechos reales pero sin pretender ser una biografía rigurosa, arranca en 1830, cuando Cassandra, ya en la madurez y sin haberse casado nunca, recibe la noticia de la inminente muerte de Fulwar Fowle, cuñado de su difunta amiga Eliza.

Viaja a la casa oficialmente para ayudar a la hija de Eliza, Isabella Fowle (Rose Leslie), pero su verdadero propósito es recuperar y destruir las cartas privadas que Jane escribió a Eliza, temiendo que su contenido pueda comprometer la memoria de su familia y sobre todo de su hermana.

"Todo lo que se puede saber sobre Jane Austen se puede ver en las páginas de sus novelas”, asevera su hermana en el primer episodio. "Sabes que eso no es del todo cierto", le rebate su entrometida cuñada, Mary Austen (Jessica Hynes), muy interesada en conseguir leer la correspondencia de la escritora.

Volver a esas cartas supone además un viaje emocional para la protagonista que revive, a través de extensos flashbacks, momentos clave en su vida: la muerte de su prometido, sus amores frustrados, sus problemas económicos, la pérdida de su padre y finalmente la de su hermana.

Pero a medida que lee los manuscritos, descubre facetas de Jane que desconocía. Se apiada de ella, al comprender el miedo que sentía ante la perspectiva de quedarse como hija única cuando todas sus hermanas se casaran.

Y, al mismo tiempo, se siente traicionada al ver cómo Jane reprobaba su decisión de no volver a casarse tras la muerte de su prometido, convencida de que Cassandra debía aspirar a algo más que a ser “otra solterona más”.

Fotograma de 'Miss Austen'.

"Seremos pobres y nos convertiremos en objeto de burla y compasión. Pero no somos iguales. Cada una puede tener su propio destino", escribió Jane, para quien la literatura fue su único verdadero amor.

La autora asumió su papel de "solterona irascible" como única forma de seguir disfrutando de su libertad. "El amor es imposible sin dinero", solía decir, antes de convertirse en una autora reconocida.

En sus últimos años, aquejada por la enfermedad que acabaría con su vida — probablemente la enfermedad de Addison, aunque algunos expertos apuntan a un posible envenenamiento por arsénico—, Jane encontró en su hermana el refugio que necesitaba. "Cassandra protegerá mi legado cuando aún no esté", afirma en la ficción, "No quiero que el mundo conozca mi tristeza, solo la alegría de mis historias".

La serie gira en torno a la decisión de Cassandra, quien se da cuenta de que una vida en solitario solo tiene sentido si se debe a los demás. ¿Debe preservar la memoria de Jane a toda costa, incluso si eso implica borrar para siempre parte de su historia? ¿O asumir el riesgo de que, al salir a la luz esas cartas, también queden expuestos aspectos íntimos de su propia vida que preferiría mantener en secreto?

A lo largo de cuatro episodios, Miss Austen explora la tensión entre la verdad, el amor fraternal, el derecho a la intimidad y el papel de las mujeres solteras en una sociedad que apenas les concedía espacio propio.