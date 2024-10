'Querer', 'Yo adicto' y 'La máquina': tres series que demuestran el 'momentum' de las series en español

Creadora: Alauda Ruiz de Azúa. Intérpretes: Nagore Aramburu, Pedro Casablanc

País: España. Plataforma: Movistar Plus + Estreno: 17 de octubre

Tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren (impresionante Nagore Aramburu) abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido, un no menos espléndido Pedro Casablanc, por violación continuada. A lo largo de cuatro episodios, separados por expresivas elipsis, asistiremos a un doble proceso, uno judicial, que se inicia tras la interposición de la denuncia, y otro de atomización familiar, pues los dos hijos adultos, encarnados con desenvoltura por Miguel Bernardeau e Iván Pellicer, deberán tomar partido por uno de sus progenitores.



La importancia de Querer no puede reducirse únicamente al abordamiento de un tema tan candente como poco tratado por nuestra ficción: la violación conyugal. Lo que se cuenta es, sí, relevante, pero lo es en virtud de la precisión con que la cámara de Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del Goya a la mejor dirección novel por Cinco lobitos, escruta un entorno claustrofóbico o retrata la evolución de las relaciones y las oscilaciones de autoridad entre padres e hijos. Lo es también, porque, al igual que sucedía en Anatomía de una caída (Justine Triet, 2023), nos muestra lo difícil que es acceder a la verdad cuando los hechos han ocurrido tras la puerta de un dormitorio.

Yo, adicto

Creadores: Javier Giner y Aitor Gabilondo Intérpretes: Oriol Pla, Victoria Luengo,

Nora Navas. País: España. Plataforma: Disney + Estreno: 30 de octubre

En 2021, Javier Giner, profesional ampliamente conocido dentro del audiovisual, publicó Yo, adicto, un testimonio sobre su experiencia en un centro de desintoxicación, que no buscaba coartadas ni aspiraba a convertirse en carne de Ted Talk. Escrito con fluidez y paradójicamente adictivo, aquella suerte de novela de no ficción rehuía el dogmatismo para aproximarse, desde la honestidad, a una verdad personal e intransferible.



Ahora, de la mano del productor Aitor Gabilondo, el propio Giner se sitúa detrás de las cámaras, secundado por Elena Trapé (Las distancias), para traducir en imágenes una historia que arranca marcada por la angustia vital, el sufrimiento y las pulsiones autodestructivas. Para embarcarse en ese viaje hacia la sanación, Giner ha contado con Oriol Pla como sosías.



De su mano, surcando el metraje de una serie que va transformándose según los estados de ánimo del protagonista, nos adentramos en un mundo lleno de sombras, pero también de luces, habitado por personajes tan imperfectos como difícilmente olvidables, encarnados por un plantel de relumbrón: Nora Navas, Victoria Luengo, Omar Ayuso, Marina Salas, Ramón Barea o Itziar Lazkano.

La máquina

Creadores: Gabriel Ripstein y Marco Ramírez Intérpretes: Gael García Bernal, Diego Luna, Eiza González. País: México. Plataforma: Disney +. Estreno: 9 de octubre

Gael García Bernal y Diego Luna se conocieron de adolescentes, cuando trabajaban en la telenovela El abuelo y yo (Juan Carlos Muñoz, 1992). Se trabó allí una amistad que más tarde tuvo su correlato en la gran pantalla con la subyugadora Y tu mamá también (Alfonso Cuarón, 2001).



Desde entonces, apenas han coincidido en otro par de trabajos –Rudo y cursi (Carlos Cuarón, 2008) y Casa de mi padre (Matt Piedmont, 2012)–. Ahora, 12 años después de su última colaboración profesional, ambos protagonizan La máquina, historia pugilística de un boxeador en horas bajas escrita por Marco Ramírez, guionista de Daredevil y responsable de The Defenders.



Gael García Bernal encarna a Esteban 'La Máquina' Osuna, un boxeador que no pasa por su mejor momento pese a que su mánager y amigo Andy Luján (histriónico Diego Luna) está dispuesto a hacer cuanto sea necesario para que vuelva a lo más alto. Sin embargo, como bien saben los apasionados de la épica del cuadrilátero, el ring no se nutre solo del sudor y de la sangre, los intereses económicos y las organizaciones de dudosa legitimidad que controlan este deporte harán que Osuna tenga que luchar contra algo más que sus contendientes.