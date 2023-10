Las tres series de octubre que no te puedes perder: el 'boom' de la ficción española

La red púrpura

Un fotograma de la serie 'La red púrpura'

Tanto a los seguidores de las novelas de Carmen Mola (seudónimo de los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero), protagonizadas por la inspectora Elena Blanco (Nerea Barros), como a los que disfrutaron con la adaptación televisiva del primero de los volúmenes de la saga (La novia gitana), dirigido al completo por Paco Cabezas, no les decepcionará esta continuación que mantiene las constantes visuales de la primera entrega.

Si bien es cierto que la trama gana en sordidez –la Brigada de Análisis de Casos (BAC) persigue a una red casi indetectable que se dedica a emitir torturas y asesinatos en streaming– no lo es menos que los guiones tratan de contrapuntear lo macabro de la mayoría de los pasajes introduciendo pequeñas dosis de humor, la mayoría de las cuales recae en la pareja de compañeros que forman Orduño (Vicente Romero) y Chesca (Lucía Martín Abello), un injerto de buddy movie cómica que rebaja la oscuridad de una serie cuya genética le debe tanto a thrillers como Seven (David Fincher, 1995) o Asesinato en 8 milímetros (Joel Schumacher, 1999), como a pesadillas exploitation como Hostel (Eli Roth, 2005).

Creador: Paco Cabezas. Intérpretes: Nerea Barros, Vicente Romero, Lucía Martín Abello. Productora: Paramount, Atresmedia, Diagonal TV. España, 2023. Plataforma: Atresplayer. Estreno: 8 de octubre.

Mentiras pasajeras

Un fotograma de la serie 'Mentiras pasajeras'

El Deseo, la productora comandada por los hermanos Almodóvar y Esther García, solo había producido una serie de televisión en sus casi 40 años de existencia. Desde que en 2006 lanzara Mujeres (Félix Sabroso y Dunia Ayaso) para Televisión Española no había vuelto a frecuentar la ficción seriada. Y su regreso a la(s) pequeña(s) pantalla(s) no puede ser más almodovariano, aunque el cineasta manchego no forme parte de un equipo creativo encabezado por la guionista Nerea Castro (La cima), en el que también figuran los realizadores Félix Sabroso y Marta Font.

Las desventuras de Lucía (Elena Anaya), una mujer cuyas aspiraciones se ven frustradas cuando pierde un ascenso con el que contaba y es acusada de espionaje industrial (realidad que ocultará a su familia), quedan registradas apelando a los estilemas del Almodóvar más lúdico (Mujeres al borde de un ataque de nervios), con su característico uso del color y ese humor en el que costumbrismo y extemporaneidad se dan la mano. Mentiras pasajeras, presentada internacionalmente en el prestigioso festival Series Mania, retrata una sociedad dispuesta a sacrificarlo todo con tal de mantener viva la apariencia de un estatus que ya no se posee.

Creador: Nerea Castro. Intérpretes: Elena Anaya, Hugo Silva. Productora: El Deseo. España, 2023. Plataforma: SkyShowtime. Estreno: 9 de octubre.

La mesías

Un fotograma de la serie 'La mesías'

Un grupo de música pop cristiana formado por cinco hermanas acumula miles de visitas en YouTube. Sus dos hermanos mayores, Enric (Roger Casamajor) e Irene (Macarena García), son ajenos a esa realidad hasta que las redes sociales les hacen partícipes. Tras la aparición de los vídeos tratarán de recomponer sus despedazadas vidas en una teleserie en la que el melodrama familiar se ensucia de thriller heterodoxo y terror gótico para conformar una propuesta que basa su originalidad en una amalgama referencial que no teme guiñarle un ojo al cine de Erice o de Carlos Saura, a Cantando bajo la lluvia y a un sinfín de referentes pop de lo más variopintos.

Y todo es posible y se articula con total naturalidad porque La Mesías viene a hablarnos de la creación como vía de escape ante la barbarie cotidiana, como catalizador frente a un totalitarismo genético impuesto desde una concepción del amor entendido como deuda permanente. La serie crece exponencialmente cuando abraza el horror hogareño –la aparición del mal allá donde jamás debería existir– y supone un paso adelante en la carrera de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Creador: Javier Calvo y Javier Ambrossi. Intérpretes: Macarena García, Roger Casamajor. Productora: Suma Content, Movistar Plus +. España, 2023. Plataforma: Movistar Plus +. Estreno: 11 de octubre.

