Muere a los 36 años la actriz Hayden Panettiere, protagonista de series como 'Héroes' y 'Nashville'

La actriz Hayden Panettiere en el estreno de 'Scream VI' en Nueva York. Caitlin Ochs Reuters

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en series de televisión como 'Nashville' y 'Héroes', ha muerto a los 36 años, según ha informado la cadena ABC News citando a su representante.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones de personas que la vieron en pantalla", ha dicho su representante a ABC News.

Panettiere alcanzó la fama por su papel protagonista en 'Nashville', serie nominada a los Emmy y en la que se cuentan las vidas y las tragedias de las estrellas de la música country en Nashville, en el estado de Tennessee.

Los detalles sobre su muerte no se han dado a conocer.

Panettiere era conocida por su papel en la exitosa serie de televisión 'Héroes', y posteriormente protagonizó 'Nashville', además de películas como 'Titanes: hicieron historia' y 'Mamá a la fuerza'.

El padre de la actriz, Skip Panettiere, ha pedido privacidad "mientras nuestra familia se toma tiempo para asimilar esta pérdida irreparable".

Panettiere comenzó su carrera como actriz infantil, con tan solo cuatro años, cuando fue elegida para la popular telenovela estadounidense 'One Life to Live', conocida en España como 'Solo se vive una vez'.

También alcanzó gran reconocimiento prestando su voz a Dot, la joven princesa hormiga, en la exitosa película animada de Pixar de 1998, 'Bichos: Una aventura en miniatura'. Su trabajo en el álbum de audio que se grabó tras la película le valió una nominación al Grammy al Mejor Álbum de Palabras Habladas para Niños.

Saltó a la fama interpretando a Claire Bennet, la animadora con superpoderes del instituto, en la exitosa serie de la NBC 'Héroes', que se estrenó en 2006.

Panettiere recibió dos nominaciones a los Globos de Oro, en 2013 y 2014, a la mejor actriz de reparto en una Serie de Televisión, Miniserie o Película para Televisión por su papel de Juliette Barnes en el drama musical 'Nashville'.

También formó parte de la franquicia de terror 'Scream'.

Uno de los últimos papeles de Panettiere fue en el thriller psicológico 'Sleepwalker', estrenado en EEUU en enero de 2026, donde interpretó a una madre afligida que sufre episodios de sonambulismo.

Su hermano, el actor Jansen Panettiere, falleció en 2023 a los 28 años por complicaciones relacionadas con un agrandamiento del corazón y una afección de la válvula aórtica.

Conmoción en redes sociales

La muerte de la actriz ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores no salen de su asombro.

"Hayden Panettiere ha muerto a los 36 años... tres meses después de haber denunciado los abusos de poder de la élite de Hollywood y de la industria musical", señala un influencer conocido como Johnny St.Pete en la red social X.

👀 WTF?? Hayden Panettiere JUST DIED at 36… 3 months after her bombshell exposure of the Elite Hollywood/ Music system.



Above all she was a mom. She leaves behind her daughter Kaya.



Barely three months after she finally spoke up. In her new book and on that Jay Shetty… https://t.co/6v5JFke9xZ pic.twitter.com/apTpP4Xgy2 — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) August 17, 2026

También destaca que la actriz era madre y que tras su muerte deja huérfana a su hija Kaya.

La entrevista que Panettiere concedió hace unos meses en el pódcast de Jay Shetty está despertando todo tipo de teorías conspiranoicas.

"Ha muerto apenas tres meses después de realizar estas denuncias en el pódcast de Shetty y en sus memorias. Fue algo que le pasó cuando tenía 18 años y la serie 'Héroes' estaba explotando", recuerda el mencionado influencer.

Lo que la actriz confesó en aquella entrevista y en su libro fue que cuando era joven una amiga "de confianza" la invitó a pasar unos días en un yate y cuando estaban en alta mar la obligó a meterse en la cama con un famoso rockero británico bastante mayor que ella.

"Tuvo que luchar contra él y esconderse", recuerdan sus seguidores en las redes.

Y subrayan que nunca desveló el nombre del rockero ni de la amiga que la invitó al yate. "Y ahora está muerta".

"¿Quién era ese rockero?", se preguntan ahora que Panettiere ha muerto y que las causas de su fallecimiento aún no se han esclarecido.