‘Vaiana’: el paradigma de los males de Disney en la última década

¿Cuánto tiempo debe pasar para que una productora cinematográfica se decida a hacer un remake? En los últimos años, las grandes empresas de Hollywood se han acostumbrado a atiborrar al público de historias ya conocidas y queridas. Esta rentable estrategia trata de asegurar ganancias, revalorizar IPs y mantener vivas marcas que puedan dar ingresos adicionales a las compañías a través de la venta de merchandising, experiencias y contenidos derivados en plataformas de vídeo bajo demanda.

Disney se ha convertido en el rey de este modelo. Si bien ya hicieron una primera prueba con el remake de 101 dálmatas en el año 1996, no fue hasta 2010 cuando empezaron a ver el gran rendimiento comercial de estas propuestas. Ese año estrenaron con gran éxito Alicia en el país de las maravillas, de Tim Burton, y a partir de 2015 se embarcaron en otras 14 versiones en acción real (más spin-offs y secuelas) con los que a lo largo de la siguiente década aprovecharon sus indiscutidos clásicos de la animación.

Todos estos se hicieron con muchos años de separación desde su original, con Pinocho de Robert Zemeckis como caso más extremo, 88 años. Por su parte, películas noventeras como El rey león o Mulán aspiraban a arrastrar al público al cine a base de nostalgia, prometiendo revivir los sentimientos de la niñez a toda una generación.

Catharine Laga'aia da vida a Vaiana en esta nueva versión. Walt Disney Pictures

El caso de Vaiana, la última versión de acción real de la compañía de Mickey Mouse, es muy diferente: solamente han pasado 10 años desde el filme original. Esa película, dirigida por Ron Clements y John Musker fue una muestra estupenda de que el estudio aún puede crear historias novedosas, con corazón, explorando nuevas estéticas y con canciones pegadizas marca de la casa. Al ver la recaudación de más de 600 millones de dólares y la cálida acogida de crítica y público, parece que Disney se valió de ese viejo proverbio que dice que si algo no está roto, no lo arregles.

En un caso idéntico al remake de Cómo entrenar a tu dragón, la nueva versión de Vaiana replica, casi plano por plano, la cinta original. De alguna forma, el director debutante en ficción Thomas Kail y los guionistas Jared Bush (quien ya escribió la de 2016) y Dana Ledoux Miller (que solo participó en la secuela del 2024) han hecho que sea prácticamente imposible realizar ninguna valoración de la película diferente a lo que ya se dijera hace diez años.

Podría mencionarse alguna puesta en escena algo menos divertida en alguno de los números musicales, el rol cumplidor de Dwayne Johnson en su vertiente cómica o determinados momentos en los que la protagonista, Catherine Laga’aia, deja entrever su poca experiencia como actriz, pero, más allá de eso, el gran problema de Vaiana es que no aporta nada significativo para bien ni para mal.

Otros remakes de la compañía trataban de profundizar en cuestiones que por el enfoque o la época se habían quedado sin explorar, como es el caso del rol de Jazmín en Aladdin (2019), que apostaba por un acercamiento más feminista y empoderante. Con Vaiana no ha pasado el tiempo suficiente para que cuestiones originalmente olvidadas o dejadas de lado puedan tener nuevas capas, cortando cualquier posibilidad de hacer ninguna relectura.

Dwayne Johnson en una escena de 'Vaiana'. Walt Disney Pictures

Esto coloca a la cinta en una posición extraña. Todo lo bueno que se pueda decir de ella es mérito de una gran película como es la primera entrega. A quien no le gustara aquella, no le cautivará esta. A quien le apasionara, disfrutará indudablemente de la nueva, pero no podrá evitar sentirse defraudado por haber ido a ver algo novedoso y encontrar que no dista de la original ni siquiera en la duración. Del mismo modo, todo lo malo que se le podría decir, no es tanto a la película, sino a un estudio que cada vez se hunde más y más en la falta de ideas, la autocomplacencia y la mediocridad. Una película simpática que ya vimos hace una década.