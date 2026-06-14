De 'Encuentros en la Tercera Fase' a 'El día de la revelación': la conspiranoia ufológica de Steven Spielberg

Llevan años, décadas entre nosotros. Pero el gobierno o, al menos, algunas de sus agencias de inteligencia más poderosas, lo oculta, lo niega y, si hace falta, es capaz de matar para mantener el secreto. Los alienígenas están aquí. Es más: experimentan con nosotros y han conseguido hibridarse con la especie humana, en busca de un futuro seguro sobre nuestro planeta. Ahora, ha llegado el momento de la revelación. De desclasificar ochenta años de documentos y pruebas ocultos al público. La humanidad tiene derecho a saber.

¿Quién será el que nos ilumine y nos guíe? ¿Un científico genial? ¿Un estadista? ¿Un mesías con lo mejor de ambos mundos? Por supuesto que no. Será el cineasta de Hollywood más famoso de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Y el más obsesionado con todas las teorías ufológicas conspiranoicas de la historia del cine: Steven Spielberg.

Más allá de la tercera fase

El estreno en diciembre de 1977 –la elección de fecha, diez días antes de Navidad, no fue nada casual– de Encuentros en la Tercera Fase de Steven Spielberg supuso un antes y un después en el tratamiento que el cine daba al tema ovni. Hasta ese momento, se trataba de pura ciencia ficción, con más de lo segundo que de lo primero, escapista y dirigida al público adolescente, impregnada de militarismo y patriotismo.

Con las excepciones de rigor, el grueso de la producción era barato tanto en sus presupuestos económicos como morales e intelectuales. Las invasiones y los monstruos de ojos saltones eran moneda corriente y lo normal era acabar con el enemigo alienígena gracias a la intervención del ejército y algún apuesto científico aguerrido. El gobierno, la armada, el FBI y sus sabios asalariados eran el bien. Los invasores, el mal. Y todo un simple juego, un pasatiempo que explotaba “inocentemente” (el cine nunca es inocente) la fiebre por los “platillos volantes” iniciada en 1947 con su primer avistamiento documentado.

Entonces, en 1974, el documental UFOs: Past, Present and Future, narrado por Rod Serling, Burgess Meredith y José Ferrer, puso sobre el tapete el asunto ovni con aparente seriedad, convicción y pruebas documentales, apoyadas por científicos, ufólogos y militares profesionales como J. Allen Hynek, Jacques Vallee o el coronel William Coleman del Blue Book Project, dejando fascinados a muchos con su recreación del encuentro con un ovni en la base de las fuerzas aéreas estadounidenses de Holloman.

Entre ellos, estaba el joven Steven Spielberg, que tres años después estrenaba sus Encuentros en la Tercera Fase, una dramatización de lo narrado por aquel documental, contando con varios de sus expertos. El clásico de Spielberg establecía las nuevas características, tropos y tópicos del género UFO: héroes anónimos, secretismo gubernamental, naturaleza positiva o al menos ambigua de los visitantes y tonos religiosos bíblicos y milenaristas. Pronto llegaría E. T. el extraterrestre (1982), versión infantil de la misma fábula, ahora más crística que nunca, que impactaría emocionalmente en varias generaciones entregadas a, como decía la canción de Bowie, loving the alien.

El señor de la conspiración

Pese a la aparente variedad de la filmografía de Spielberg, su obsesión por la conspiración para ocultar la realidad del fenómeno UFO o de cualquier fenómeno paranormal, natural, sobrenatural, político o supercientífico, la impregna casi por completo. De Tiburón (1975) a Los archivos del Pentágono (2017), de la saga de Indiana Jones a Minority Report (2002), de Jurassic Park (1993) a Múnich (2005), de Poltergeist (1982) a Ready Player One (2018), la conspiración domina el mundo de Spielberg, omnipresente y casi todopoderosa.

Tampoco ha abandonado nunca su pasión por la ufología, siguiendo las teorías pseudocientíficas de moda (modas que su propia obra alimenta y potencia). En 2002, con su compañía Dreamworks, produciría la miniserie Abducidos (Taken), creada por su amigo el guionista y productor Leslie Bohem. En ella trata la mayoría de tópicos que aparecen en El día de la revelación –popularizados en los noventa por la serie Expediente X de Chris Carter–, incluyendo la iconografía y simbolismo religioso y mesiánico judeocristiano que los acompañan. Volvería a colaborar con Bohem en otra vuelta de tuerca al tema: Extant (2014-2015), serie protagonizada por Halle Berry como una astronauta misteriosamente embarazada mientras se hallaba en el espacio.

Al tiempo, la conspiranoia ufológica spielbergiana se convirtió en virus altamente contagioso, infectando en mayor o menor medida a Robert Zemeckis, Barry Sonnenfeld, Roland Emmerich, Shyamalan, JJ Abrams, Tom DeLonge, Ryan Eslinger, Michael G. Cooney, Andrew Patterson, Christopher Munch, Olatunde Osunsanmi, Gareth Edwards, Denis Villeneuve y otros cuyas aportaciones al género no se entienden sin los previos “encuentros” alienígenas aderezados con conspiración del director de E. T..

Una imagen de 'El día de la revelación'

Ahora, Spielberg parte de nuevo, como con Encuentros en la Tercera Fase, de otro polémico documental: The Age of Disclosure (2025), que sigue la reciente desclasificación parcial de los documentos secretos de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre los UFO (o UAP, Unidentified Aerial Phenomena, según la nueva terminología), dirigido por su amigo Dan Farah, productor de Ready Player One.

Tomando de allí su base teóricamente histórica y científica, nos ofrece con El día de la revelación su última (es un decir) palabra en torno a la vida extraterrestre, su presencia en nuestro mundo y la siniestra conspiración –La conspiración del Juicio Final, como la llamó Sidney Sheldon en su novela de 1991, que seguro no desconocen ni Spielberg ni su guionista, David Koepp– que nos la oculta desde hace ochenta años. O más.

Y tan seguro como que el amor volverá a triunfar en pleno apocalipsis –en griego: revelación–, provocará también otra oleada de conspiraciones ufológicas de película. Ya se habla del reboot de Expediente X y del proyecto alienígena de Jerry Bruckheimer. Nosotros, mientras, les animamos a revisar Platillos volantes (2003) de Óscar Aibar. Aunque solo sea por conspirar poniendo un poco de sentido común.