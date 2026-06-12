'Pioneras: Solo querían jugar': tiquitaca contra el machismo en una simpática 'feel good movie'

Pioneras: solo querían jugar comienza con imágenes de la victoria de la selección española en la Copa Mundial Femenina de 2023, un triunfo que llegó tras décadas de lucha en circunstancias muy difíciles. Eso es lo que muestra esta simpática feel good movie, consciente del exacerbado nivel de agresividad y machismo al que tuvieron que enfrentarse estas “pioneras”, algo que quizá no ha terminado del todo.

Inspirada en hechos reales, la película viene firmada por Marta Díaz de Lope Díaz (Ronda, 1988), quien ya demostró talento en Mi querida cofradía (2018), donde retrataba otro machismo, el que aún pervive en las hermandades de Semana Santa andaluzas. Allí, la ironía en clave de comedia negra servía como contrapunto a la crítica social; aquí, la directora recurre a un cierto sarcasmo para retratar una sociedad todavía más brutal, la España del tardofranquismo.

En las películas del género deportivo se trata de ganar superando obstáculos. En Pioneras, como verbaliza la talentosa Nati (Sofía de Iznájar), el objetivo no es vencer, sino simplemente “jugar”.

El filme retrata a unas chicas valientes que se enfrentan a su barrio, a sus familias, a la Federación de Fútbol y hasta a la Guardia Civil, pero también una época que reflejó como nadie el célebre cine quinqui. Una España de barriadas de reciente construcción en la periferia de las grandes ciudades, con calles aún sin asfaltar, bares cargados de humo y coñac, con la represión aún latente y con las primeras señales de libertad, algo que también contaba El 47 (Marcel Barrena, 2024).

Divertida y cálida, la película suma además a Daniel Ibañez –el cantante de Segundo premio (Isaki Lacuesta, Pol Rodríguez, 2024)– para interpretar a un aguerrido promotor deportivo que apuesta por las chicas y acaba incluso detenido por ello.

Díaz de Lope Díaz firma un sólido trabajo gracias no solo a la humanidad con la que retrata a un grupo de chicas atrapadas entre lealtades opuestas, sino también a una primorosa reconstrucción de época. Una ambientación gozosa en la que juega un papel crucial la música, omnipresente en una etapa gloriosa para el pop español, con canciones de Jeanette, Mari Trini y Dolores Vargas, además de una canción original de Zahara titulada, de manera elocuente, Marimacho.

A veces, la coralidad del filme impide que se profundice en los personajes y, por momentos, la película resulta algo repetitiva en la exposición de un conflicto presentado casi siempre sin demasiados matices.

Una imagen de 'Pioneras'

Sí resulta valiente, en cambio, al mostrar cómo ese machismo atroz procedía muchas veces de las propias mujeres, como esa líder de la Sección Femenina a la que interpreta Elena Irureta, que repite sin descanso que la principal misión de las mujeres es “tener hijos y ser buenas esposas”. La canción de Zahara, que habla de “jugar con las muñecas para arrancarles la cabeza”, deja claro que aquí los tiros van por otra parte. Y al final, la gesta acaba emocionando.