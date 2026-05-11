Premios BAFTA de televisión: el triunfo de 'Adolescencia' y otras series galardonadas

El actor británico Owen Cooper posa con su BAFTA TV al mejor actor de reparto por su papel en 'Adolescencia'. Foto: EFE/EPA/Neil Hall

Adolescencia, uno de los fenómenos televisivos de 2025, se coronó este domingo como la gran triunfadora de los premios BAFTA de televisión. Los galardones de la Academia de cine y TV británica concedieron a la producción de Netflix cuatro distinciones, entre ellas la de mejor miniserie dramática.

La serie de cuatro capítulos, creada por los británicos Jack Thorne y Stephen Graham, relata la historia de Jamie Miller, un chico de 13 años cuya vida y la de su familia se derrumban cuando es arrestado por el asesinato de una compañera de clase. La serie sigue el impacto del caso en sus padres, la investigación y las preguntas incómodas sobre violencia juvenil, presión social y la influencia de internet.

La serie acumula 142 millones de visualizaciones y es el segundo título más visto de la historia de la plataforma, solo por detrás de la primera temporada de Miércoles, informa EFE.

Además de ser el cocreador de la serie, Stephen Graham interpreta el papel de Eddie, el padre del chico acusado, y se llevó el galardón a mejor actor principal.

Owen Cooper, que interpreta al niño acusado de asesinato, se llevó el premio a mejor actor de reparto. El joven actor, que tenía 14 años cuando rodó la serie (aunque su personaje tiene 13), ha visto premiado su trabajo también con el Globo de Oro, el Emmy y el Actor Award.

También fue premiada en los BAFTA TV, como mejor actriz de reparto, , que encarna a Manda, la madre del chico.

Además de estos cuatro galardones obtenidos anoche, la semana anterior la serie también fue premiada en los premios técnicos de los BAFTA TV en las categorías de mejor dirección y mejor sonido.

En la categoría de mejor actriz, se impuso Narges Rashidi por su papel protagonista en la miniserie de la BBC Prisoner 951 (Presa 951), que este jueves estrenará HBO Max en España.

Presa 951 narra la extraordinaria historia real de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, una madre británico-iraní encarcelada y retenida como rehén por el Estado iraní durante seis años, y su marido, Richard Ratcliffe, quien llevó a cabo una incansable campaña pública para lograr su liberación. Está basada en las próximas memorias A Yard of Sky, de Nazanin y Richard y captura tanto la lucha pública de alto riesgo que acaparó los titulares mundiales como el íntimo coste personal a puerta cerrada.

Además de Rashidi, que ha participado en producciones como Gangs of London y Bajo la sombra, la serie está protagonizada por Joseph Fiennes, conocido por El cuento de la criada y Shakespeare in Love. El guionista es Stephen Butchard (Five daughters, Los amos de la ciudad) y ha sido dirigida por Philippa Lowthorpe, ganadora de tres premios BAFTA (La infamia, The Crown).

Código de silencio, la serie producida por ITV que se llevó el BAFTA a mejor serie dramática, puede verse en Filmin. Su protagonista, Alison Brooks, es una camarera que sufre sordera que trabaja en la cantina de una comisaría. Allí, la policía se percata de su habilidad para leer los labios y le pide que colabore en una investigación interpretando las conversaciones de unos peligrosos criminales. A medida que descifra sus intercambios secretos, Alison se convierte en un recurso invaluable para el caso, pero cuanto más se adentra, más peligrosa se vuelve su función. Es entonces cuando se cruza con Liam Barlow, uno de los sospechosos, y el vínculo entre ellos se estrecha.

La producción estadounidense The Studio, de Apple TV+, se llevó el premio a la mejor serie internacional. Esta comedia, protagonizada por el canadiense Seth Rogen y la fallecida Catherine O'Hara, es una hilarante sátira sobre Hollywood. La serie sigue a Matt Remick, un patoso ejecutivo que asciende a jefe de unos poderosos estudios de cine y que, pese a amar el cine de autor, se ve obligado a producir películas comerciales para garantizar los beneficios de la compañía.

Los BAFTA de televisión también reconocieron a varios trabajos periodísticos sobre la guerra en Oriente Próximo. El documental Gaza: Médicos bajo ataque, de la cadena británica Channel 4, se llevó el premio en la categoría de actualidad, e Israel-Irán: la guerra de los doce días, del mismo canal, obtuvo el galardón a mejor cobertura informativa.