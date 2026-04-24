'Turno de noche': agárrame esos infectados con un Liam Neeson con problemas de espalda y de vuelta de todo

Turno de noche es la adaptación de Bajo cero (Harper Collins, 2019), la primera novela del reputado guionista de Hollywood David Koepp (Pewaukee, Wisconsin, 1963), autor de los libretos –ya sea en solitario o con alguna pluma afín– de grandes producciones de entretenimiento. Es, de hecho, colaborador habitual de Steven Spielberg en su vertiente más lúdica, la de Parque Jurásico (1993), La guerra de los mundos (2005), Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008) o su regreso en 2026 a la temática alienígena con El día de la revelación.

También ha escrito otros taquilleros blockbusters como Misión imposible (Brian de Palma, 1993) y Spider-Man (Sam Raimi, 2002). Además, tiene en su currículum tensos thrillers ambientados en espacios cerrados como Ojos de serpiente (Brian de Palma, 1998), La habitación del pánico (David Fincher, 2002) o Kimi (Steven Soderbergh, 2022). En todos estos trabajos ha dejado patente que su búsqueda como creador está relacionada con el ritmo y la tensión, haciendo que la acción impulse la narración.

En este sentido, Turno de noche lleva claramente el sello de Koepp, que firma la adaptación de su propio libro, pues se trata de un eficaz y claustrofóbico pasatiempo. Sin embargo, el guionista introduce refrescante novedades en el tono, ya que estamos ante una película de ciencia ficción e infectados que está bastante más cerca de la hilarante Zombies Party (Edgar Wright, 2004) que de la angustiosa 28 días después (Danny Boyle, 2002).

La película, dirigida por el británico Jonny Campbell, conocido por su trabajo en series de televisión como Shameless (Paul Abbott, 2004-2013), Westworld (Jonathan Nolan, 2016-2022) o Drácula (Mark Gatiss, Steven Moffat, 2020), transcurre en el aislado complejo de una empresa de alquiler de trasteros. Allí se disponen a hacer el turno de noche el veterano y parlanchín empleado Teacake (Joe Keery) y la novata Naomi (Georgina Campbell). Lo que parece una noche como otra cualquiera se tuerce cuando empieza a sonar un pitido de origen desconocido. Poco a poco, irán descubriendo que se encuentran en una antigua base militar en donde fue confinado hace años un peligrosísimo virus de procedencia alienígena.

Con esta premisa, es fácil imaginar por dónde van los tiros en Turno de noche. Y, por previsible que sea, estamos ante una película que funciona: es divertida y tensa, tiene chistes inspirados (como la referencia al covid), efectos especiales resultones (la secuencia de la cucaracha o los ciervos zombies) y personajes más o menos carismáticos. En este último apartado, destaca el otoñal militar al que interpreta un Liam Neeson, que lleva un tiempo de vuelta de todo.

En definitiva, un filme de espíritu gamberro y de medido metraje (apenas 100 minutos) que quizá pase desapercibido en cines pero al que le espera una buena legión de fieles en plataformas.