Javier Bardem lanza el mensaje más político de los Oscar: "¡No a la guerra y Palestina libre!"

El actor español, que ha presentado el premio a la mejor película internacional, ha roto las directrices de la gala, que quería evitar los mensajes políticos explícitos.

Minutos antes de comenzar la gala, Javier Bardem caminaba por la alfombra roja con un gran cartel en la solapa con el mensaje “No a la guerra”. “Es el mismo que llevé en 2003”, explicaba el actor. En aquel año lo lució en la famosa gala de los Goya muy combativa contra la participación de España en la invasión de Irak, y este año lo ha vuelto a lucir en los Oscar, donde ha presentado el premio a la mejor película internacional (que, por cierto, no ha podido ser para Sirât, en su lugar se lo ha llevado Valor sentimental).

También llevaba una chapa con la figura de Hamdala, el dibujo de un niño de espaldas que es símbolo de la resistencia palestina desde 1969.

Desde que la Academia de Hollywood anunció que Bardem sería uno de los entregadores de premios de esta gala, había mucha expectación por lo que pudiera decir durante su intervención, debido al marcado perfil político que el intérprete ha adoptado públicamente.

Aunque la CBS (la cadena productora de la ceremonia) pidió expresamente a los nominados que no hicieran declaraciones políticas, se esperaba que el actor aprovechara el escenario para mencionar la guerra en Gaza o el conflicto con Irán. Y así ha sido: nada más acercarse al micrófono, ha lanzado un escueto pero directo “No to war and free Palestine!” (“¡No a la guerra y Palestina libre!”), que ha despertado los aplausos del público, antes de presentar a los nominados.

En la alfombra roja había asegurado que no se iba a callar, que diría “lo que tuviera que decir”, pero sin invadir el espacio de su copresentadora, la actriz Priyanka Chopra (que no sabía muy bien cómo reaccionar), ni arruinar a los ganadores “ese momento tan importante que es recibir un Oscar”. Por eso decidió apostar por un mensaje corto.

En los últimos meses Bardem ha sido muy crítico con el genocidio cometido en Gaza por el ejército israelí, llegando a lucir un pañuelo palestino y el puño en alto en la pasada edición de los Emmys.

Además, durante la pasada edición de la Berlinale en febrero de 2026, el actor fue uno de los impulsores de una carta abierta que exigía al certamen condenar el "genocidio en Gaza", texto en el que también se recordaban las atrocidades sufridas por la población en países como Irán.