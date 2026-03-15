Ganadores de los Premios Oscar 2026: Consulta aquí todas las categorías
Los premios de la Academia de Cine de Hollywood se entregan en la noche de este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En negrita, los ganadores de cada categoría a medida que se vayan dando a conocer.
Mejor película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Los pecadores
Sueños de trenes
Mejor director
Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
Ryan Coogler, por Los pecadores
Josh Safdie, por Marty Supreme
Joachim Trier, por Valor sentimental
Chloé Zhao, por Hamnet
Mejor actor protagonista
Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
Ethan Hawke, por Blue Moon
Michael B. Jordan, por Los pecadores
Wagner Moura, por El agente secreto
Mejor actriz protagonista
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
Kate Hudson, por Song Sung Blue
Renate Reinsve, por Valor sentimental
Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor de reparto
Benicio Del Toro, por Una batalla tras otra
Jacob Elordi, por Frankenstein
Sean Penn, por Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård, por Valor sentimental
Delroy Lindo, por Los pecadores
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, por Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
Amy Madigan, por Weapons
Wunmi Mosaku, por Los pecadores
Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Mejor guion original
Blue Moon, de Robert Kaplow
Un simple accidente, de Panahi
Marty Supreme, de Ronald Bronstein y Josh Safdie
Valor sentimental, de Joachim Trier y Eskil Vogt
Los pecadores, de Ryan Coogler
Mejor guion adaptado
Bugonia, de Will Tracy
Frankenstein, de Guillermo del Toro
Hamnet, de Maggie O’Farrell y Chloé Zhao
Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
Sueños de trenes, de Clint Bentley y Greg Kwedar
Mejor casting
Hamnet, Lucy Amos
Marty Supreme, Jennifer Venditti
Una batalla tras otra, Cassandra Kulukundis
El agente secreto, Gabriel Domingues
Los pecadores, Francine Maisler
Mejor película de animación
Arco, de Ugo Bienvenu
Elio, de Domee Shi y Madelina Sharafian (dirección compartida en la versión final de la película)
KPop Demon Hunters, de Maggie Kang y Chris Appelhans
Little Amélie or the Character of Rain, de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han
Zootopia 2, de Jared Bush y Byron Howard
Mejor diseño de producción
Bugonia, James Price, Prue Howard, Sarah Carter
Frankenstein, Tamara Deverell, Shane Vieau
Hamnet, Fiona Crombie, Alice Felton
Marty Supreme, Jack Fisk, Adam Willis
Los pecadores, Hannah Beachler, Monique Champagne
Mejor fotografía
Frankenstein, Dan Laustsen
Marty Supreme, Darius Khondji
Una batalla tras otra, Michael Bauman
Los pecadores, Autumn Durald Arkapaw
Sueños de trenes, Adolpho Veloso
Mejor diseño de vestuario
Frankenstein, Kate Hawley
Hamnet, Malgosia Turzanska
Los pecadores, Ruth E. Carter
Avatar: Fire and Ash, Deborah L. Scott,
Marty Supreme, Miyako Bellizzi
Mejor montaje
F1, Stephen Mirrione
Valor sentimental, Olivier Bugge Coutté
Marty Supreme, Ronald Bronstein y Josh Safdie
Una batalla tras otra, Andy Jurgensen
Los pecadores, Michael P. Shawver
Mejor maquillaje y peluquería
Frankenstein, Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel
Kokuho, de Sang-il Lee
Los pecadores, Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry
The Smashing Machine, Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein
The Ugly Stepsister, Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg
Mejor sonido
F1, Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo, Gwendolyn Yates Whittle
Frankenstein, Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaille, Brad Zoern
Una batalla tras otra, Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
Los pecadores, Benny Burt, Steve Boeddeker, David V. Butler, Felipe Pacheco, Chris Welcker
Sirât, Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas
Mejores efectos especiales
Avatar: Fire and Ash, Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett
F1, Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson
Los pecadores, Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean
Superman, Stéphane Ceretti, Guy Williams, Enrico Damm, Stéphane Nazé
Wicked: For Good, Pablo Helman, Jonathan Fawkner, Dale Newton, Paul Corbould
Mejor banda sonora original
Frankenstein, Alexandre Desplat
Hamnet, Max Richter
Una batalla tras otra, Jonny Greenwood
Los pecadores, Ludwig Göransson
Bugonia, Jerskin Fendrix
Mejor canción original
Dear Me, de Diane Warren: Relentless
Golden, de KPop Demon Hunters
I Lied to You, de Los pecadores
Sweet Dreams of Joy, de Viva Verdi
Train Dreams, de Sueños de trenes
Mejor película documental
Cutting Through Rocks, de Sara Khaki y Mohammadreza Eyni
The Perfect Neighbor, de Catarina Neves Ricci
Seeds, de Naishe Zema
2000 Meters to Andriivka, de Marko Ivic
Yanuni, de Óscar Catacora y Tito Catacora
Mejor película internacional
Un simple accidente (Francia), dirigida por Jafar Panahi
El agente secreto (Brasil), dirigida por Kleber Mendonça Filho
Valor sentimental (Noruega), dirigida por Joachim Trier
Sirât (España), dirigida por Oliver Laxe
La voz de Hind Rajab (Túnez), dirigida por Kaouther Ben Hania
Mejor corto de animación
Butterfly, de Florence Miailhe
Forevergreen, de Nathan Engelhardt y Jeremy Spears
The Girl Who Cried Pearls, de Chris Lavis y Maciek Szczerbowski
Retirement Plan, de John Kelly
The Three Sisters, de Timur Kognov
Mejor cortometraje documental
All the Empty Rooms, dirigido por Joshua Seftel; producido, entre otros, por Trevor Burgess.
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, dirigido por Brent Renaud y Craig Renaud.
The Devil is Busy, dirigido por Geeta Gandbhir y Christalyn Hampton.
Perfectly a Strangeness, dirigido por Alison McAlpine
Children No More: Were and Are Gone, dirigido por Hilla Medalia
Mejor cortometraje de ficción
Butcher’s Stain, dirigido por Meyer Levinson-Blount
A Friend of Dorothy, dirigido por Lee Knight
Jane Austen’s Period Drama, dirigido por Julia Aks y Steve Pinder
The Singers, dirigido por Franz Böhm y Hayder Rothschild Hoozeer
Two People Exchanging Saliva, dirigido por Natalie Musteata y Alexandre Singh