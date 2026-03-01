'Los domingos' conquista el Goya a la mejor película en una gala corta y muy política

Llegaba como gran favorita a los premios Goya que se han celebrado este sábado en Barcelona y ha cumplido las expectativas. Tras triunfar en los Forqué y en los Feroz y acumular 13 nominaciones -el récord de la presente edición-, Los domingos ha conquistado el galardón a la mejor película. Aunque el trabajo de Alauda Ruiz de Azúa no arrasó.

Sumó también la mayoría de los premios importantes de la noche, como dirección, guion original, mejor actriz para Patricia López Arnaiz y actriz de reparto para Nagore Aranburu, pero la película que obtuvo finalmente más galardones fue Sirat, que reinó en las categorías técnicas y se llevó 6 premios.

La Academia de Cine, por tanto, volvió a repartir la suerte, aunque sin llegar al ex aequo del año anterior. La ocasión lo merecía: estábamos ante una de las mejores cosechas de cine español de la historia.

Hubo premios para casi todos los grandes contendientes, con la excepción de la Romería de Carla Simón, que no logró materializar ninguna de sus seis opciones. No acaba de llegar la gran noche de la catalana en los Goya, ni siquiera jugando en casa.

Sí lo fue para Sorda, que conquistó los premios a mejor dirección novel para Eva Libertad, actor de reparto para Álvaro Cervantes y actriz revelación para Miriam Garlo. Merecido reconocimiento para un filme que indaga en los temores y expectativas en torno a la maternidad de una mujer sorda

La cena, que parte de una obra de teatro de José Luis Alonso de Santos, se llevó mejor guion adaptado por el trabajo realizado por Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano

Por su parte, el veterano José Ramón Soroiz se llevó el premio al mejor actor por Maspalomas. "Es maravilloso lo que me está pasando, no se me olvidará nunca ni quiero que se me olvide. Me habeis hecho muy feliz y ojala todos los Vicentes del mundo también lo sean”, dijo el actor, en referencia al personaje que interpreta, un hombre que se me obligado a volver al armario cuando es internado en una residencia para ancianos en el País Vasco.

El triunfo de Los domingos

La película de Alauda Ruiz de Azúa, que celebró ser la cuarta mujer que recibe el premio a la mejor dirección tras Pilar Miró, Isabel Coixet y Iciar Bollain, sigue a una chica que se plantea abrazar la vida de monja de clausura, pero no es realmente un película sobre la fe, sino una obra que utiliza esa premisa para auscultar las tensiones generacionales en el seno de una familia rota.

Los domingos cuenta con un excelso guion, cuya mayor acierto es tratar de entender a todos los personajes sin juzgarlos, mientras que la puesta en escena opta por la austeridad y la elegancia formal, sin que ello impida que afloren detalles decisivos y emocionantes.

La victoria de la película de Ruiz de Azúa supone el espaldarazo definitivo a una generación de directores vinculados al cine de autor en la que encontramos nombres como Carla Simón, Pilar Palomero, Albert Serra, Estibaliz Urresola o el mismo Oliver Laxe.

Estos creadores, que se encuentran en torno a los 40 años, está llevado el cine español a los grandes festivales -Carla Simón se llevó el Oso de Oro de Berlín con Alcarràs (2022) y este mismo año Laxe obtuvo el Premio del Jurado en Cannes y Ruiz de Azúa, la Concha de Oro de San Sebastián- y parece que comienza a despegarse de un realismo de corte sensible y poso vivencial para internarse en nuevos territorios. Así lo demuestran películas como Los domingos y Sirat.

Esta última, dirigida por Oliver Laxe, ha obtenido los galardones en las categorías de fotografía, montaje, dirección de arte, sonido, música original y dirección de producción, lo que pone en valor la enorme fuerza visual de una película que ofrece una experiencia sensorial e inmersiva que no tiene miedo a incomodar.

El director gallego, que parte de la búsqueda de una hija y hermana por las raves del desierto africano para ofrecer un viaje sin retorno que nos habla del alma humana, todavía no ha acabado su itinerario por la temporada de premios. En los Oscar peleará por la estatuilla a mejor pelicula internacional y sonido.

Albert Serra, por su parte, se llevó el premio al mejor documental por Tardes de soledad, defendiendo el espacio en el que “lo político y lo ideológico choca con la intimidad". Fue curioso verle, con unas enormes gafas de espejo, sobre el escenario, cuando en tantas ocasiones ha criticado el nivel del cine español. Parece que los votantes no le guardaban rencor y premiaron a su fenomenal inmersión en el mundo taurino, que ha logrado imponerse a los discursos antagónicos.

Una gala reivindicativa

La Academía de Cine este año sí quisó entrar en política. Tanto los presentadores, Rigoberta Bandini y Luis Tosar, como la mayoría de los asistentes llevaban en la ropa la bandera de Palestina para denunciar el genocio cometido por Israel, y tanto ellos como el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, hablaron también de la persecución de inmigrantes en EE.UU., del encarcelamiento y ejecución de mujeres en Irán y Afganistan y de los continuos bombardeos sobre la población de Ucrania.

También se mostró combativa Susan Sarandon, flamante Goya Internacional: "Ahora que el mundo está dominado por la violencia y por la crueldad, miro a vuestro presidente y a muchos de vuestros artistas que hablan con una dignidad moral y esto me ayuda a sentirme menos sola", dijo sobre el escenario, tras recibir una sonora ovación.

Dolores Fonzi, ganadora del Goya Iberoamericano por Belén, apuntó que “el mundo se ha convertido en una película de terror”. “La ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro”, aseguró la cineasta.

Los tres premiados por Sorda quisieron denunciar la exclusión social que sufren las personas con discapacidad. “La empatía no se puede basar en las buenas intenciones sino de revisar nuestros propios privilegios”, lanzó Álvaro Cervantes, premiado como mejor actor de reparto.

Miriam Garlo, hermana de la directora Eva Libertad y la primera actriz no oyente en protagonizar una película española, que se llevó el premio en la categoría de revelación. “Sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, sin respeto somos un fracaso cultural como sociedad”, dijo sobre el escenario Miriam Garlo, hermana de la directora Eva Libertad y la primera actriz no oyente en protagonizar una película española, utilizando al mismo tiempo la comunicación verbal y el lenguaje de signos.

Los momentos más emocionantes los dejaron el Goya a la mejor canción para el documental Flores para Antonio, con Alba Flores entonando un fragmento de No dudaría de su padre Antonio -"Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia"- y Gonzalo Suárez defendiendo el cine como el único reducto en el que podemos soñar despiertos al recoger el Goya de Honor.

El más divertido, Toni Acosta, que al entregar película de animación dijo: “queda poco, empezamos en febrero y ya es marzo”. Aunque curiosamente la gala fue una de las más cortas de la historia y lográ reducir casi en 20 minutos la duración de la anterior.

Por cierto, el galardón en animación se lo llevó Decorado, el segundo que conquista Alberto Vázquez tras Unicorn Wars (2022), lo que pone de relevancia la categoría de un director con un talento sin par en el medio en nuestro país.

Los presentadores habían asegurado que quería cantar en las ruedas de prensa previas, y cumplieron la amenaza a las primeras de cambio. Interpretaron Hoy puede ser un gran día de Serrat para arrancar la gala, sin demasiada gracia ni encanto, algo que puede definir bien el trabajo que realizaron durante sus escasas apariciones.

Después actuaron Ángeles Toledano y Alba Molina, que cantaron Tu mirá, de los padres de Molina, Lole y Manuel; Ana Mena y La Casa Azul, que interpretaron Bambola; Bad Gyal y los Arrels de Gracia, que se lanzaron a hacer la Rumba de Barcelona, y Belen Aguilera y Dani Fernández, que versionaron a Extremoduro durante el In Memoriam. Ninguna fue memorable.

Además, los Goya celebraban este sábado 40 años, aunque la efeméride pasó algo desapercibida, limitada a una serie de montajes que recordaban películas y momentos de galas pasadas.