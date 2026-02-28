Manuel Gómez Pereira, director de 'La cena': "No soporto el postureo del mundillo cultural"

¿Qué libro tiene entre manos?

Normas de cortesía, del escritor estadounidense Amor Towles.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Son las memorias del poeta escritas a lo largo de su vida. Se muestra tan íntimo como público y realiza una gran reflexión sobre la naturaleza y el amor. Para mí este libro fue toda una revelación.

Si no hubiera podido dedicarse a esto del cine, ¿qué hubiera querido ser?

Me hubiera gustado ser arquitecto.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ.

La caída del muro de Berlín. La unión de tanta gente de un lado y otro para derribarlo es genial. Marcó el fin de una época, y casi de una manera casual: por la equivocación de un funcionario sobre las leyes de fronteras.

Ahora que tiene un poco de perspectiva, ¿qué considera lo mejor de su experiencia personal con La cena?

Ver realizado un sueño de hace años gracias a la colaboración de mis grandes amigos y guionistas Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrell.

¿Por qué cree que ha seducido al público?

Esta comedia de luces y sombras ha conectado con el espectador a través de unos personajes que padecen las consecuencias de una guerra y luchan por tener un futuro digno.

Está nominado a título personal en la categoría de guion adaptado en los Goya. ¿Qué significa para usted esto de los premios?

El reconocimiento de tus compañeros está muy bien, me produce alegría y ayuda al mantenimiento de la película en los cines.

¿Ha podido ver otras películas de las nominadas a los Goya? ¿Hay alguna que le haya gustado especialmente?

Sí, he podido ver la mayoría y me gusta especialmente Maspalomas (José Mari Goenaga, Aitor Arregi).

Un disco o canción que se ponga en bucle estos días.

Solo a solas conmigo, de Víctor Manuel.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto en su vida? ¿O es otra?

La que he devorado más rápido y la que más me ha gustado es, sin duda, La suerte (2025), de Paco Plaza y Pablo Guerrero.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en Con faldas y a lo loco (Billy Wilder, 1959) y no aguantaría en Todo a la vez en todas partes (Dan Kwan, Daniel Scheinert, 2022).

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal? ¿Ante qué?

La primera vez que mis padres me llevaron al mar, desde entonces no puedo vivir sin él.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

El postureo y la falta de unión para conseguir objetivos comunes.

Una obra sobrevalorada.

De nuevo, Todo a la vez en todas partes, que se llevó el Oscar a la mejor película.

Un placer cultural culpable.

Las novelas de Ian Fleming.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones…

La última fue la de mi amigo Javier de Juan, Javier de Juan en el laberinto. Siempre te sorprende, dibujo y pintura sobre la energía vital de Madrid.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No, siempre que nuestro pensamiento crítico no se debilite.

España es un país…

Con grandes contradicciones, pero maravilloso.