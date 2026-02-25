Blanca Soroa, la gran favorita de los Goya por su incómoda mirada al deseo de ser monja en 'Los domingos'

Blanca Soroa (A Coruña, 2008) se presentó al casting de Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa, 2025), uno de los fenómenos cinematográficos del año, sin saber para lo que era. El equipo de casting formado por Eva Leira y Yolanda Serrano fue a su colegio a hacer una primera entrevista en el recreo, a la que ella se apuntó "porque no perdía clase". Creía que sería para ser figurante y acabó llevando el peso de toda la película.

Nunca había pisado un set de rodaje, pero su debut ha sido tan fulminante que ha pasado, en cuestión de meses, de estudiar Bachillerato a ocupar portadas, alfombras rojas y la nominación a mejor actriz revelación en los Premios Goya, que tendrán lugar este sábado 28 de febrero en Barcelona.

Su papel, el de Ainara, una adolescente que anuncia a su familia que quiere ser monja de clausura, ha sido uno de los más reveladores de esta cosecha del cine español, y promete hacerse con el galardón. En esta categoría, Soroa tendrá que medirse con Nora Hernández (La cena), Elvira Lara (Los Tortuga), Llúcia Garcia (Romería) y Miriam Garlo (Sorda).

Con todas ellas, Soroa compartió el encuentro anual de nominadas y nominados a Mejor Actriz y Actor Revelación de la Academia de Cine, donde recordó con cariño aquellos primeros castings en los que la interpretación todavía era, para ella, un juego.

Nacida en Galicia, pasó su infancia en A Coruña antes de trasladarse al País Vasco en torno a los once años. Con la idea de estudiar Medicina en la cabeza, nunca se había planteado la actuación como posible salida.

Sin embargo, Alauda Ruiz de Azúa, que buscaba en colegios de Bilbao chicas desconocidas y sin experiencia previa para encarnar a Ainara, lo tuvo claro en cuanto la vio.

La directora de Cinco lobitos (2022) y de la serie Querer (2025) ha contado en varias entrevistas que percibió "algo especial" en Soroa desde la primera prueba, pero quiso asegurarse de que podía sostener el peso del personaje, muy complejo para una debutante; de ahí los largos y múltiples castings (hasta siete) por los que tuvo que pasar la actriz de 18 años.

Para preparar el papel, pasó semanas hablando con monjas, leyendo testimonios en internet y conversando con Ruiz de Azúa sobre la forma en que una adolescente de hoy podría vivir una decisión así. Además, trabajaron desde un plano más sensorial, para plasmar en pantalla esa experiencia intangible que es la fe.

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

En el encuentro de la Academia de Cine, Soroa definió al resto del elenco —formado por Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés y Nagore Aramburu— como sus "mejores maestros", y cómo gracias a ellos pudo adaptarse a una familia casi opuesta a la suya.

La directora de la película contó a El Cultural en una entrevista que es "la película más coral que ha hecho". López Arnaiz, nominada también al Goya a mejor actriz protagonista, encarna a Maite, la tía atea que intenta ocupar el lugar de la madre ausente mientras se empeña en desmontar la vocación religiosa de su sobrina con una preocupación a ratos asfixiante.

Garcés da vida a Iñaki, un padre viudo desbordado que quiere hacer las cosas bien, pero al que le faltan herramientas emocionales para acompañar a Ainara. Mientras que Aranburu, nominada a mejor actriz de reparto, retrata a una madre priora que representa la autoridad del convento, pero ofrece a la protagonista un refugio espiritual que contrasta con la incomprensión de su entorno familiar.

En la película, Soroa tuvo que imaginar la ausencia de su madre y el duelo por su muerte, cuando en la vida real mantienen una relación muy estrecha. Algo parecido le sucedió con la abuela del filme, un vínculo que Blanca tuvo que construir casi desde cero porque no tenía la experiencia de haber convivido con su propia abuela siendo adolescente.

En cambio, le costó menos entrar en las escenas con las monjas, incluso con la madre priora, interpretada por Nagore Aranburu. El trabajo de ensayos y los juegos que propuso Alauda Ruiz de Azúa, señaló la actriz, le permitieron entrar en ese mundo cerrado del convento sin que le resultara completamente ajeno.

Ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián en 2025 y gran favorita de la noche de los Goya —con 13 nominaciones—, Los domingos se ha convertido en uno de esos raros casos en los que una película trasciende la cartelera para instalarse en la conversación pública.

La premisa del filme, cuyo guion firma también Alauda Ruiz de Azúa, ha detonado uno de los grandes debates culturales de 2025. Hay quienes han leído la película como síntoma del auge de la religión entre las nuevas generaciones y quienes la ven como un reflejo de la intransigencia de cierto laicismo militante.

Que la hayan visto tanto público creyente como completamente alejado de la Iglesia, y que unos la celebren por atreverse a hablar de Dios mientras otros la tilden de película de terror sobre la fe, no ha hecho más que reforzar la idea de que funciona como un espejo incómodo de la polarización de la sociedad española