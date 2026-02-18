Bad Bunny y Javier Bardem protagonizarán la primera película de Residente sobre los orígenes de Puerto Rico

El artista puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente, debutará como director en el largometraje Porto Rico, un drama histórico sobre los orígenes de Puerto Rico que protagonizarán Javier Bardem, Bad Bunny, Viggo Mortensen y Edward Norton.

La película ha sido escrita entre Residente y el guionista ganador del Premio Oscar Alexander Dinelaris y en los próximos meses se anunciará el resto del reparto.

"He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece", ha asegurado Residente en un comunicado.

El artista, autor de canciones como 'René' o 'Atrévete, Te, Te' —como miembro del grupo Calle 13— ha sido galardonado con 34 premios Grammy y Latin Grammy.

Entre los productores está el propio Norton, que ha explicado que se trata de un largometraje que "inscribe en una tradición de filmes" que ama "profundamente". "Desde El padrino hasta Gangs of New York, que nos impactan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, pero que también nos obligan a confrontar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo", ha añadido en un comunicado.

Residente y Bad Bunny llevan años usando su música y su fama para intervenir en la vida política de la isla, especialmente desde las protestas masivas de 2019 que forzaron la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló. Entonces marcharon juntos por las calles de San Juan, participaron en concentraciones frente a La Fortaleza y convirtieron temas como "Afilando los cuchillos" en banda sonora del movimiento Ricky Renuncia, donde denunciaban la corrupción y el maltrato histórico de Puerto Rico por parte de las élites.

Desde entonces ambos se han consolidado como voces incómodas para el poder, críticas con el colonialismo estadounidense y con la clase política local.



Residente ha defendido en diversas ocasiones el derecho de Puerto Rico a redefinir su estatus político y su identidad, mientras Bad Bunny ha llevado ese malestar generacional a escenarios globales —del Super Bowl a sus videoclips—, donde denuncia la violencia, la desigualdad y la precariedad que atraviesan la isla.

La implicación de Javier Bardem en el proyecto también dialoga con su propio historial de activismo político: el actor español ha usado su fama para denunciar violaciones de derechos humanos en contextos coloniales como el Sáhara Occidental, produciendo el documental Hijos de las nubes y llevando la causa saharaui ante la ONU.



En los últimos años ha reforzado ese perfil como voz incómoda en foros internacionales, reclamando el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y posicionándose públicamente contra las guerras y el genocidio en Gaza.