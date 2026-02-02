Detenido en Irán el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Oscar por 'Un simple accidente'

El nominado al Oscar Mehdi Mahmoudian, guionista de Un simple accidente, ha sido detenido en Teherán a pocas semanas de celebrarse la ceremonia de la Academia.

Mahmoudian opta a la estatuilla por su trabajo en drama del cineasta iraní Jafar Panahi, que obtuvo la Palma de Oro en el último Festival de Cannes y que compite en la gala de los premios de Hollywood en las categorías de mejor película internacional, representando a Francia, y guion.

El escritor, según ha informado el equipo de la película de Panahi, fue arrestado el sábado, sin que por el momento hayan trascendido detalles sobre los cargos que se le imputan.

Su detención se produce pocos días después de que Mahmoudian y otras 16 personas firmaran un comunicado en el que condenaban al líder de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, y la violenta represión del régimen contra los manifestantes.

Otros dos firmantes del texto, Vida Rabbani y Abdullah Momeni, también han sido detenidos.

Panahi, por por su parte, ha difundido este domingo un comunicado en el que denuncia la detención de su coguionista.

“Mehdi Mahmoudian no es solo un activista de los derechos humanos y un preso de conciencia; es un testigo, un oyente y una rara presencia moral, una presencia cuya ausencia se percibe de inmediato, tanto dentro de los muros de la prisión como fuera de ellos”, afirmó Panahi.

“La matanza masiva y sistemática de ciudadanos que valientemente han salido a las calles para poner fin a un régimen ilegítimo constituye un crimen de Estado organizado contra la humanidad”, se puede leer en el comunicado del 28 de enero que podría estar en el origen de la detención de Mahmoudian, que también está firmado por Panahi.

El pasado otoño, Panahi fue nuevamente condenado a un año de prisión y a una prohibición de dos años para salir de Irán, tras ser declarado culpable de “actividades propagandísticas contra el sistema”. Pese a la sentencia, el director -que ha viajado internacionalmente para acompañar la película- ha asegurado que regresará a Irán.

“Mientras estamos aquí, el Estado iraní está disparando contra los manifestantes y una masacre salvaje continúa descaradamente en las calles de Irán”, declaró el mes pasado durante la gala de los National Board of Review Awards en Nueva York. “Hoy, la escena real no está en las pantallas, sino en las calles de Irán. La República Islámica ha provocado un baño de sangre para retrasar su colapso”.