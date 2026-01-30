'Send Help (Enviad ayuda)', Sam Raimi convierte la isla desierta en una venganza de clase a cuchillo

La isla desierta es uno de los tópicos más fecundos de la ficción. Este escenario de lucha entre la razón y el salvajismo fue el protagonista de El señor de las moscas (Harry Hook, 1990), basada en la célebre novela de William Golding, también de Náufrago (Robert Zemeckis, 2000) y la serie Perdidos (2004-2010).



Un lugar misterioso, inhóspito y primitivo, que sirve como recordatorio de que la civilización es un acuerdo demasiado frágil. Así lo demuestra Sam Raimi (Míchigan, 1959), uno de los maestros del terror, en su nueva película, Send Help (Enviad ayuda), que se estrena este viernes 30 de enero.



El cineasta estadounidense, que revolucionó el género con la película hoy de culto Posesión infernal (1981), vuelve al cine que lo encumbró tras años moldeando el universo Marvel con la trilogía de Spider-Man (2002–2007) y Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022).

Este nuevo filme, con guion de Damian Shannon y Mark Swift, sigue los pasos de Linda Liddle (Rachel McAdams), una veterana empleada de una gran empresa corporativa. Trabajadora, optimista y parlanchina, Linda lleva años esperando un merecido ascenso que no llega.



Su torpeza, lejos de resultar encantadora, es para Bradley Preston (Dylan O’Brien), el nuevo jefe que acaba de heredar la empresa de su padre, un síntoma de vulgaridad y mal gusto, incompatible con un puesto de mayor responsabilidad.



Un accidente de avión del que ambos son los únicos supervivientes les condena a entenderse. Pero esta no es la típica historia de amor-odio, sino una de clases sociales, muy similar a la que planteó Ruben Östlund en El triángulo de la tristeza (2022).



Como ocurría en el filme del cineasta sueco, la isla sirve como detonante para intercambiar los roles de oprimido y opresor. Linda, coleccionista de libros de autoayuda y obsesionada con un reality al estilo Supervivientes, sabe perfectamente cómo sobreponerse a la tragedia y encuentra ahí el poder del que carecía en la oficina.

Mientras que Bradley, un joven rico inútil en este entorno salvaje, debe acatar las órdenes de su empleada para sobrevivir. “Soy una jefa mucho mejor que tú. No malinterpretes mi amabilidad por debilidad”, le advierte Linda.



Embriagada por la sensación de libertad y autoridad que le da la isla, la protagonista revelará una cara muy oscura, capaz de cualquier cosa por no regresar jamás a su vida anterior.



Así, Linda, con la que McAdams se luce en un registro más crudo y vengativo de lo que acostumbra, acaba apropiándose del rol de verdugo, como ya hicieron las protagonistas de Perdida (David Fincher, 2014) y Una joven prometedora (Emerald Fennell, 2020).



Si bien no resulta una sátira tan ingeniosa como la de Östlund, el filme refleja cómo la tendencia eat the rich, ese gusto por reírse de los ricos, ya podría considerarse un género cinematográfico en sí mismo.



Raimi utiliza ese entorno paradisíaco como un laboratorio de tensiones psicológicas y juegos de poder, con más comedia que su última película de terror –Arrástrame al infierno, 2009–, pero con la misma rabia gore y escatológica que consigue arrancar más de algún susto.