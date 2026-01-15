Petra Volpe estrena 'Turno de guardia': “La enfermería es una profesión mal pagada y poco apreciada”

Según los resultados del estudio Situación laboral y necesidades percibidas por las enfermeras en España 2024, del Ministerio de Sanidad, el 39,4 % de las profesionales de este área sanitaria planea abandonar la profesión en la próxima década.

La directora suiza Petra Volpe (Suhr, 1970) se revuelve contra estas cifras: “Está sucediendo también en Bélgica, en Francia… No entiendo por qué los gobiernos miran hacia otro lado sin buscar soluciones, cuando las necesitamos al nacer, al morir y cuando enfermamos”.

Su manera de llamar la atención sobre la infravaloración de este colectivo tiene forma de thriller, honesto y sin artificios. Turno de guardia, que llega a los cines el 16 de enero, sigue los pasos de Floria (Leonie Benesch), una enfermera a la que acompañamos a lo largo de un intenso y exigente día de trabajo.

Pregunta. ¿Cuánto ha pesado el hecho de que sus padres trabajen en un hospital en la decisión de rodar esta película?

Respuesta. Es un tema que siempre ha estado dentro de mí. Yo misma trabajé de estudiante en un hospital y, después, viví con una enfermera. Cada vez que volvía a casa, sentía que mi oficio, escribir guiones, era tan banal… Ella se encontraba a diario con los mayores dramas humanos.

»Luego llegó la pandemia y, de pronto, en Alemania se acuñó la frase: “Las enfermeras son relevantes para el sistema”. En realidad, siempre lo han sido, pero tendemos a olvidarlo. Sentí que era urgente plasmar en una película que trabajan en unas condiciones muy malas.

P. Hay muchas películas y series sobre hospitales. ¿Qué referentes intentó evitar para encontrar su propio enfoque?

R. La percepción que tenemos de los hospitales está muy moldeada por esas ficciones en las que el médico es como un dios de blanco y la enfermera está en segundo plano poniendo una vía. Pero eso no es real. El médico entra por la mañana en una habitación cinco minutos, mira las gráficas, habla un poco… Pero la enfermera está junto al paciente durante toda su estancia.

»Son absolutamente cruciales y no hay muchas propuestas que se centren en su trabajo. Está la serie Jackie (Liz Brixius, Linda Wallem, Evan Dunsky, 2009-2015), pero la protagonista es un personaje defectuoso que desahoga sus frustraciones en el entorno hospitalario. Floria, en cambio, solo quiere hacer bien su trabajo.

P. ¿Qué peso tuvo el asesoramiento de Nadia Habich, una profesional que ha trabajado 20 años en la UCI?

R. Fue esencial. Era, además, muy graciosa. Un día nos gritó: “Si trabajáramos así, todos los pacientes estarían muertos”. Necesitábamos su precisión para afrontar los retos técnicos, como poner una vía y que pareciera real.

Leonie Benesch en 'Turno de guardia'

P. ¿Cómo trabajó la coreografía de los planos secuencia?

R. Leonie tiene una capacidad alucinante para memorizar movimientos y diálogos. Ensayamos durante dos días. El personaje está en su hábitat al empezar el turno, no es una víctima, no sufre, ama su trabajo, y queríamos que la cámara reflejara ese estado físico y espiritual.

»Nos divertimos mucho montando todas las estaciones en un solo plano, era como un ballet. Nos llevó unas 20 tomas. La primera fue muy buena, casi perfecta, y luego la jodimos 17 veces. Después hubo una que era demasiado fluida. La última tenía justo el nivel adecuado de vida.

P. ¿La indicación para Leonie era que asumiera la cadencia de una bailarina?

R. Más bien la de una patinadora sobre hielo. Incluso el diseño de producción propuso que el suelo se pareciera a una pista de hielo. La veíamos como una atleta, así concebimos las escenas.

P. La música incidental se alterna en la trama con el silencio. ¿Cómo trabajó el equilibrio entre ambas?

R. Lo hablé mucho con nuestra maravillosa compositora, Emilie Levienaise-Farrouch: solo habría un motivo, una actriz y una emoción. Por tanto, no tendríamos muchos temas aunque, al final, hay una variación que es como un bolero que se vuelve más y más frenético.

»De alguna manera, buscábamos que el turno se transformara gradualmente en una película de terror.

P. Y remata con Hope There’s Someone, de Antony and the Johnsons.

R. Sí, queríamos que el filme despegara al final, porque hemos estado muy enraizados en esa jornada agotadora. Al final necesitábamos dar espacio a la emoción y a la reflexión sobre lo vivido. Y la canción es muy pertinente para la pregunta: “¿Quién nos cuidará?”.

P. Judith Kaufmann ha sido reconocida en Camerimage por la fotografía. ¿Cuáles fueron los retos de su trabajo?

R. Crear ambientes distintos en cada habitación y hacer atractivo un hospital.

Floria (Leonie Benesch) atiende a una paciente en 'Turno de guardia'

P. ¿Por qué le interesaba hacer atractivo el lugar de trabajo de su protagonista?

R. Era importante que el hospital no fuera el antagonista. Hay hospitales terribles en Alemania, pero en Suiza la infraestructura no es el problema. El problema es que el dinero va a la tecnología y a las habitaciones, pero no a la enfermería. Además, el cine es seducción: no puedes lanzar cosas horribles desde el principio, ya que generas rechazo.

P. Ha mencionado que esta película es casi una declaración de crisis. ¿Qué espera que active en el público?

R. Gratitud, que cuando vayamos al hospital tengamos presente lo que estas mujeres hacen por nosotros. La película es claramente una dedicatoria de amor a las enfermeras y espero que dé ideas a los políticos sobre qué defender y que pongan este tema en la parte alta de su agenda.

P. ¿Piensa que esa desatención responde a una cuestión de género?

R. El 80 % del personal de enfermería son mujeres, y que no se hable tanto del tema tiene mucho que ver. Como todos los trabajos feminizados, está mal pagado y es poco apreciado. Vivimos en una sociedad capitalista donde el beneficio va antes que el cuidado y la empatía. Hay muy pocos países donde el trato sea realmente bueno.

»Al final, la muerte y la enfermedad siguen siendo un tabú: nadie quiere pensar en ello. Como dice Susan Sontag, cuando enfermas, te conviertes en ciudadano de otro país.

P. El título en su versión original es Heroína. ¿Por qué?

R. Floria intenta ser amable y darlo todo cada día, aunque esté bajo presión constante. Pertenece a un oficio que ha sufrido un sexismo histórico: celebramos a los héroes de guerra, pero ¿quién los mantuvo con vida y les sostuvo la mano? Las enfermeras. Nadie habla de ellas. Y también se les culpa por el aumento de los costes sanitarios.

»Lo que sucede es que es más fácil dar mensajes simples, manipular, desviar la atención con temas como la migración.